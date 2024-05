João Brigatti pede demissão e não é mais técnico da Ponte Preta para sequência da Série B

João Brigatti não é mais técnico da Ponte Preta para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube informou que o treinador de 60 anos viu a necessidade de mudança no comando para que o time possa reagir. A decisão ocorre após derrota por 2 a 0 para o Ituano, neste domingo.

Em comunicado, a Ponte Preta ressaltou que não desejava a demissão de Brigatti. “Diante da solicitação irredutível, acabamos acatando o pedido de demissão do cargo de treinador. A Ponte Preta deseja boa sorte ao treinador João Brigatti em sua carreira”, confirmou o clube.

Agora, o clube precisará ir ao mercado para encontrar um substituto. Enquanto isso, os trabalhos serão comandados pelo auxiliar técnico Nenê Santana. João Brigatti voltou à Ponte Preta no segundo semestre de 2023 para ser coordenador. Após a saída de Pintado, porém, ele assumiu o comando e livrou a equipe do rebaixamento, reforçando sua identificação com o clube, onde também foi goleiro.

Nesta temporada, o treinador fez excelente campanha no Paulistão ao chegar nas quartas de final. No torneio, a Ponte Preta foi eliminada pelo campeão Palmeiras. O bom desempenho rendeu a Brigatti uma renovação de contrato até o fim de 2024.

Com a derrota para o Ituano, o clube de Campinas segue com seis pontos na classificação. Há quatro jogos sem vencer, o time está em 15º lugar. Em sete jogos foram três empates, três derrotas e apenas uma vitória.