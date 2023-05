Jim Brown, ícone da NFL, morre aos 87 anos nos Estados Unidos

O esporte americano está em luto nesta sexta-feira. Jim Brown, uma dos maiores ícones do Cleveland Browns e da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, morreu aos 87 anos de idade. De acordo com a mulher Monique, o ex-jogador “morreu em paz” em sua própria casa em Los Angeles.

“Estamos com o coração partido pela morte do lendário Jim Brown. Um dos maiores jogadores da história da NFL, um verdadeiro pioneiro e ativista. O legado de Jim Brown viverá para sempre”, publicou a NFL em sua redes sociais.

Jim Brown escreveu história na NFL. Escolhido pelo time de Cleveland em 1957, Jim ficou nove anos na liga de futebol americano nos Estados Unidos e terminou a carreira com mais de 12 mil jardas corridas. Brown encerrou sua carreira no esporte após oito anos como profissional para se dedicar aos filmes que estava gravando. Em 2020, Jim Brown fez parte da lista dos 100 maiores atletas que já atuaram na NFL.

“Jim Brown foi um atleta talentoso – um dos jogadores mais dominantes que já pisou em um campo esportivo -, mas também uma figura cultural que ajudou a promover mudanças. Durante seus anos de carreira na NFL, que coincidiram com o movimento pelos direitos civis no nosso país, ele se tornou um precursor e exemplo para atletas envolvidos em iniciativas sociais além do esporte”, comentou Roger Goodell, comissário da NFL.

Em sua carreira na NFL, Jim Brown conquistou o título da temporada de 1964 e foi eleito o MVP da liga em três oportunidades. Este desempenho o fez ser introduzido para o Hall da Fama da liga americana em 1971. Antes do futebol americano profissional, Jim escreveu história no esporte universitário competindo no futebol americano, atletismo, lacrosse e basquete pela Universidade de Syracuse.

APOSENTADORIA, NÚMERO ‘IMORTAL’ E ESTÁTUA

Jim Brown decidiu pela aposentadoria dos campos em um dos melhores momentos de sua carreira. Aos 30 anos, o jogador optou por seguir para os sets de filmagem e focar sua dedicação para a carreira de ator. O filme “Os Doze Condenados” foi o primeiro que Brown participou e “Draft Day”, de 2014, o último.

Depois que pendurou as chuteiras, ainda na década de 60, nenhum atleta que vestiu o uniforme do Cleveland Browns usou o número 32 que foi de Jim Brown durante nove temporadas. Em 2006, Brown ganhou uma estátua do lado de fora do estádio do time de Cleveland.

“É um grande momento porque eu sinto isso em todo o meu corpo, particularmente no meu coração e na minha mente”, comentou Brown na época em que a estátua foi inaugurada nos Estados Unidos.