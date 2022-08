Jhon Arias vê o Fluminense campeão em 2022, desbancando Corinthians ou Palmeiras

O colombiano Jhon Arias faz grande temporada no Fluminense, se destacando com assistências e gols. Em alta, esbanja confiança em dar ao menos uma volta olímpica no ano, seja desbancando o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil ou tirando diferença de oito pontos do Palmeiras no Brasileirão.

“É normal (sonhar em jogar na Europa) quando se tem um bom rendimento, tem as propostas, sondagens, gente interessada… Mas o foco total é no Fluminense. Meu sonho é conseguir título com o clube. Acho que estamos perto e confio muito que sejamos campeões da Copa do Brasil ou do Brasileirão. Ou quem sabe os dois?”, afirma, confiante.

Arias evita falar sobre o futuro, mas garante que não quer sair do Brasil no momento. “Hoje o que está na minha cabeça é o Fluminense, o que sonho. Tenho um sonho de pequeno de jogar na seleção e de jogar na Europa, como todo jogador. Mas isso acontece com o tempo. Estou mentalizado no Fluminense, onde quero ficar muito tempo. No final é Deus quem decide, mas estou muito feliz aqui.”

O colombiano lamenta a não classificação do seu país para a Copa do Mundo do Catar, diz que espera ajudar na busca por vaga no próximo ciclo e revela torcida para que o companheiro Cano seja chamado pela Argentina.

“Infelizmente a Colômbia não vai para a Copa. Era um sonho que eu tenho, o sonho de defender meu país. É um sonho de todo atleta é defender o seu país. No próximo (Mundial) vamos estar, a Colômbia tem potencial para competir muito bem”, fala. “Se a Argentina chamar o Cano, vou torcer por ele. É uma seleção muito forte e quero que o título fique aqui na América do Sul.”

O meia celebra a boa fase e comenta sobre as seguidas assistências – são 12 na temporada. “Eu gosto de marcar gols, é a satisfação máxima do futebol. Mas também gosto de dar assistências e fico feliz em saber que estou ajudando minha equipe e meus companheiros”, comemora. “Então, creio que não tenho preferência entre os dois, pois gosto de marcar e dar passe.”

Por fim, avalia o Athletico-PR, rival do Brasileirão do próximo sábado, na Arena da Baixada. “O Athletico é uma equipe complicada, difícil, com jogadores de grande qualidade e que tem um grande treinador. Não à toa estão onde estão no Brasileirão e competindo na semifinal da Libertadores. Estamos encarando o jogo com essa responsabilidade. Independentemente se jogarem com os titulares ou se pouparem, será um jogo difícil para nós. Lá é difícil de jogar. Estamos encarando como uma decisão, é uma decisão para nós.”