Jhojan Julio aposta na força da torcida para Santos desencantar na Sul-Americana

Jhojan Julio estreou pelo Santos no sábado, em visita ao Fluminense. O atacante equatoriano não marcou gols, tampouco festejou a primeira vitória, mas acredita que ela tem tudo para ocorrer na próxima quarta-feira, em compromisso duro com a Universidad Católica, na Vila Belmiro, pela Copa sul-americana. Em sua visão, a força da torcida será determinante.

Depois de levar 1 a 0 na casa do Banfield, na Argentina, o Santos sabe que não pode mais desperdiçar pontos na competição, já que apenas primeiro colocado de cada chave se classifica às oitavas de final. Jhojan convoca os santistas para lotarem a Vila Belmiro e empurrarem o time à vitóri.

“Vai ser um jogo bonito, a (Universidad) Católica é sempre uma equipe que propõe o jogo. Ja os enfrentei várias vezes, mas acredito que jogar em casa vai fazer a diferença”, disse. Como é o Santos, a sua torcida, acredito que esse apoio vai ajudar muito e demonstraremos em campo que estamos prontos para ganhar o jogo e somar os três pontos.”

O Santos mostrou evolução na marcação, freou o bom momento do araque do Fluminense no Maracanã e agora a meta é mostrar que o setor ofensivo também pode contribuir para os resultados saírem.

Feliz com a estreia, Jhojan agora espera ir além, mostrando que sua contratação pode servir para o Santos buscar triunfos e conquistas. “Um sentimento único, estou muito contente por minha estreia, pelo apoio, pela torcida que compareceu. Agora, espero seguir ajudando para dar muitas alegrias à torcida.”