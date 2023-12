Jesus marca, e Arsenal bate Brighton; Aston Villa vence e continua entre os líderes do Inglês

O Arsenal voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste domingo, derrotou o Brighton por 2 a 0, no Emirates Stadium, com direito a gol do brasileiro Gabriel Jesus. Aston Villa e West Ham também venceram na 17ª rodada.

Com a vitória, a 12ª no torneio, o Arsenal chegou aos 39 pontos, um a mais do que o Aston Villa. Ambos brigam com Liverpool e Manchester City pela liderança do Inglês. Já o Brighton ficou com 26, no meio da tabela de classificação.

O primeiro tempo foi todo do Arsenal, que não conseguiu tirar o zero do marcador. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães criaram as principais oportunidades do time da casa, mas o empate persistiu. Do lado do Brighton, a missão foi não sofrer gols.

A tática do time visitante deu certo até o segundo tempo, quando o Arsenal cresceu na partida e conseguiu desencantar. Após cobrança de escanteio e desvio da defesa adversária na primeira trave, Jesus só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Brighton precisou se arriscar e chegou a ameaçar o Arsenal, que acabou definindo o triunfo aos 43. Nketiah avançou pelo meio e acionou Havertz pela esquerda. Ele invadiu a área e tocou na saída do goleiro para confirmar mais três pontos importantes para o Arsenal na briga pela liderança do Campeonato inglês.

Ainda neste domingo, o Aston Villa mostrou mais uma vez que pode ser o grande “azarão” da temporada. Apesar de jogar fora de casa, derrotou o Brentford por 2 a 1, com os dois marcados nos minutos finais do duelo. Além de continuar na briga pela liderança, com 38 pontos, deixou o rival no meio da tabela, com 19.

Já o West Ham, com mais uma grande atuação de Lucas Paquetá, derrotou o Wolverhampton por 3 a 0, com gols de Kudus, duas vezes, e Bowen. Com isso, chegou aos 27 pontos, querendo brigar por vaga nos torneios europeus, e deixou o seu rival com 19.