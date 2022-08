Jenison volta aos treinos e reforça o Guarani contra o Tombense

O Guarani tem um importante reforço para buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, depois da derrota no dérbi para a Ponte Preta, no sábado passado. O atacante Jenison voltou aos treinamentos com o restante do elenco.

Autor do gol da vitória sobre o Náutico, por 1 a 0, Jenison sentiu um desconforto muscular e desfalcou o Guarani no clássico da rodada passada. Yuri acabou sendo titular, mas não teve uma boa atuação.

Com o retorno de Jenison, o técnico Mozart deve ter apenas dois desfalques para o confronto de sábado, contra o Tombense, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 26ª rodada da Série B.

O lateral-direito Diogo Mateus segue fora por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e o volante Richard Ríos cumpre suspensão pela expulsão no dérbi.

Sem conseguir emplacar uma sequência de bons resultados, o Guarani está na penúltima colocação da Série B, com 23 pontos, a três do CSA, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.