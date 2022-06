Jemerson volta ao Atlético-MG ‘mais experiente’ e querendo manutenção de títulos

Seis anos após se transferir para o Monaco, o zagueiro Jemerson está de volta ao Atlético-MG. Aos 29 anos, o defensor garante estar mais maduro e pronto para a pressão e chega ao campeão brasileiro e da Copa do Brasil falando em manutenção dos títulos.

Jemerson foi contratado para substituir o uruguaio Godín, que rescindiu com o clube por não vir jogando. Com Nathan Silva e Júnior Alonso entrosados, o reforço sabe que terá de brigar por um espaço entre os titulares, mas ele só pensa em “ajudar”.

“Gratidão pela volta, pelo que o clube fez por mim. Esse retorno com a torcida, é o clube que eu virei torcedor desde o momento que cheguei, então estou muito feliz. Minha família também é torcedora do Galo, o que faz uma junção de tudo e bom que deu certo”, festejou o zagueiro, já trabalhando na Cidade do Galo.

Ele só poderá atuar após a abertura da janela, dia 18 de julho, porém, quer estar 100% fisicamente e treina forte no clube. Jemerson chega falando em mais títulos para o time e garantindo que está preparado para tudo.

“Vai passando o tempo, você vai ficando mais velho, mais experiente e sabendo lidar com a pressão. A vivência te dá essa tranquilidade”, enfatizou, mostrando estar antenado com os feitos do Atlético-MG em 2021 – também ganhou o Estadual.

“Fiquei feliz com as conquistas, acompanhava sempre que podia, mais pelas redes sociais por causa do fuso horário, mas via sempre e espero chegar para dar continuidade nesses resultados positivos, dando alegria para o torcedor”, falou. A expectativa é boa. Manter um time ganhando é mais difícil, mas grupo tem mentalidade forte e está provando.”