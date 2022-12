Esporte Jean Pyerre recebe apoio do Grêmio após se aposentar: ‘Tricolor desde pequeno’

O Grêmio publicou uma mensagem de apoio a Jean Pyerre, nesta quarta-feira, um dia após o meia anunciar a decisão de se aposentar dos gramados, aos 24 anos. No texto, o clube gaúcho lembrou a trajetória do jogador com a camisa tricolor, defendida por ele desde os 9 anos de idade.

“Ele segue o Tricolor desde pequeno! Quatro vezes Campeão Estadual, duas vezes da Recopa Gaúcha, títulos na base gremista e na seleção sub-17. Uma trajetória que começou aos 9 anos no Grêmio e foi cheia de conquistas. É US GURI, Jean Pyerre. Valeu e sucesso nessa nova etapa”, diz a mensagem publicado pelo clube nas redes sociais.

O contrato do jovem meia com o Grêmio era válido até o fim de 2023, mas ele negociou o rompimento do vínculo para encerrar a carreira. Jean Pyerre fez sua primeira partida como profissional em 2017, após passar por diversas categorias da base gremista. Pelo time principal, fez 141 jogos e anotou 22 gols.

Apontado como um jogador diferenciado ainda na base gaúcha, acabou convocado para a seleção sub-17 em 2014, ano no qual conquistou o Torneio Libertador Bernardo OHiggins e o Campeonato Sul-Americano sub-17.

Tricampeão gaúcho entre 2019 e 2021, Jean Pyerre também comemorou a conquista da Recopa Gaúcha em 2021, antes de perder espaço e aceitar defender o Avaí, nesta temporada, por empréstimo. Sem um projeto no futebol de seu agrado para 2023, optou por desistir da carreira.

NOVO CEO

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira a contratação de Márcio Pinto Ramos como novo CEO. Após atuação em multinacionais, o executivo terá sua primeira experiência no futebol. De acordo com o clube, ele “chega para assumir a missão de reposicionar o Grêmio entre as maiores referências em gestão financeira, compliance e práticas administrativas que priorizem a principal atividade fim da instituição, o futebol”.