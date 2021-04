Jazz bate Blazers e chega a 23 vitórias seguidas em casa na NBA; Heat se vinga

Melhor campanha de toda a NBA, o Utah Jazz recebeu o Portland Trail Blazers, em Salt Lake City, pela rodada de quinta-feira da temporada regular, e conquistou mais um triunfo. Com mais uma grande atuação do armador Donovan Mitchell, a franquia teve um grande terceiro período e ganhou por 122 a 103. Essa foi a 23.ª vitória seguida do time atuando em casa.

Com o resultado positivo, o Jazz tem agora 39 vitórias e 13 derrotas, ocupando a liderança da Conferência Oeste e de toda a liga. Já os Blazers estão na sexta colocação da mesma conferência, somando 30 triunfos em 51 partidas.

Pelo lado do Jazz, Donovan Mitchell comandou mais uma vez e anotou 37 pontos. O pivô francês Rudy Gobert fechou com um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 18 pontos e 21 rebotes. Dos titulares, Bojan Bogdanovic e Mike Conley terminaram com 11 pontos cada. Nos Blazers, Damian Lillard marcou 23 pontos, CJ McCollum fechou com 19, Norman Powell com 13 e Jusuf Nurkic com 10.

Na Flórida, Miami Heat e Los Angeles Lakers reeditaram mais uma vez a final da temporada passada, que teve o título conquistado pelo time da Califórnia. Assim como aconteceu em janeiro em Los Angeles, o atual vice-campeão da NBA levou a melhor nesta temporada regular e venceu por 110 a 104.

Com o time principal completo, o Heat enfrentou mais dificuldades do que se imaginava para vencer o adversário, que estava desfalcado de cinco nomes importantes para a rotação: Talen Horton-Tucker, Anthony Davis, LeBron James, Marc Gasol e Kyle Kuzma. Mas as boas exibições de Jimmy Butler, que terminou o jogo com 28 pontos, sete rebotes, cinco assistências e três roubadas de bolas, e Victor Oladipo, com 18 pontos e três roubadas de bola, garantiram a vitória aos mandantes.

Do lado dos Lakers, o jogo marcou a estreia de Ben McLemore, recém-contratado do mercado de jogadores livres, que fez um jogo discreto com seis pontos. O destaque foi Kentavious Caldwell-Pope, com 28 pontos, mas outros dois jogadores chegaram a um “double-double”: Andre Drummond (15 pontos e 12 rebotes) e Dennis Schroder (10 pontos e 14 assistências).

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Toronto Raptors 113 x 122 Chicago Bulls

Miami Heat 110 x 104 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 102 x 129 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 116 x 101 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 122 x 103 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 113 x 103 Phoenix Suns

Sacramento Kings 101 x 113 Detroit Pistons

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Indiana Pacers

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Houston Rockets