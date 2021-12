Javier Mascherano é anunciado como novo técnico da seleção sub-20 da Argentina

Segundo jogador com mais partidas disputadas pela seleção da Argentina, o ex-volante Javier Mascherano foi anunciado na noite de quinta-feira, pela Associação de Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol), como novo técnico da equipe sub-20 do país. Aos 37 anos, o “Jefecito”, como é chamado, assumirá o comando a partir de janeiro.

Mascherano será acompanhado por Oscar Hernández Romero e Pablo Blanco, auxiliar técnico e preparador físico, respectivamente. Ídolo do Barcelona, o ex-jogador substituirá Fernando Ariel Batista, que seguirá para a Venezuela junto com o técnico José Pekerman como assistente, além de comandar a seleção sub-23 daquele país.

O ex-jogador se reuniu na quinta-feira com o presidente da AFA, Claudio Tapa, para definir o seu novo vínculo com a federação, já que ele vinha trabalhando anteriormente, mais precisamente desde janeiro, como integrante do Departamento de Metodologia e Desenvolvimento.

Mascherano é apenas mais um de uma série de ex-jogadores argentinos que fazem parte da seleção. Além do treinador Lionel Scaloni, que teve poucas partidas na equipe nacional, nomes como Wálter Samuel, Roberto Ayala e Pablo Aimar atualmente são auxiliares do técnico campeão da Copa América.

Revelado no River Plate em 2003, Mascherano passou por Corinthians (entre 2005 e 2006), West Ham (2006 e 2007), Liverpool (2007 e 2010), Barcelona (2010 e 2018), Hebei Fortune (2018 e 2019) e Estudiantes (2020). Na seleção da Argentina, o ex-volante fez 147 partidas e disputou quatro Copas do Mundo, tendo sido vice-campeão no Brasil, em 2014. Ele conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, em Atenas-2004 e Pequim-2008.