Japão é 1ª seleção a anunciar os 26 convocados para Copa: ‘Meta é ir às quartas’

A seleção japonesa só entra em campo na Copa do Mundo do Catar no quarto dia. Estreia diante da Alemanha, dia 23 de novembro. Mesmo ainda com um tempo de preparação e análise, o técnico Hajime Moriyasu oficializou, nesta terça-feira, so 26 convocados e mostrou ambição: “Nosso objetivo para o torneio é chegar às quartas de final pelo menos.”

O Japão está no Grupo E, composto, ainda, pela Alemanha, adversária da estreia, Costa Rica, rival do dia 27, Espanha, a quem fecha a primeira fase no dia 1º de dezembro. Apesar de encarar duas fortes seleções europeias, campeãs do mundo, e a perigosa Costa Rica, que foi às quartas em 2014, o discurso otimista mira buscar a melhor classificação japonesa na história dos mundiais.

Em sua sétima edição seguida, os asiáticos buscarão passar das oitavas de final pela primeira vez. “Nosso objetivo para o torneio é chegar às quartas de final pelo menos”, afirmou o técnico Hajime Moriyasu, após anunciar os 26 escolhidos. “Sabemos que não será fácil.”

Em 2018, na Rússia, o Japão ficou muito perto de ir às quartas após abrir 2 a 0 sobre a Bélgica. Mas acabou cedendo a virada, por 3 a 2. A seleção também esteve entre os 16 melhores em 2010 e em 2002.

“Espero que tenhamos uma campanha diferente na competição desta vez”, disse Moriyasu, sem surpreender na convocação final. Os mais experientes são os zagueiros Maya Yoshida e Hiroki Sakai, em sua terceira Copa consecutiva, além do também zagueiro Nagatomo e o goleiro Eiji Kawashima, que disputam o quarto Mundial. O último amistoso de preparação do Japão será no dia 17 de novembro, contra o Canadá, em Dubai.

Confira os 26 convocados:

Goleiros: Gonda (Shimizu S-Pulse), Schmidt (Sint-Truiden), Kawashima (Strasbourg).

Defensores: Yamane (Kawasaki Frontale), Sakai (Urawa Reds), Yoshida (Schalke 04), Tomiyasu (Arsenal), Taniguchi (Kawasaki Frontale), Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), Nagatomo (FC Tokyo) e Nakayama (Huddersfield Town).

Meio-campistas: Endo (Stuttgart), Morita (Sporting), Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Shibasaki (Leganes), Mitoma (Brighton), Kamada (Eintracht Frankfurt), Doan (Freiburg), Junya Ito (Stade Reims), Minamino (Monaco), Kubo (Real Sociedad) e Soma (Nagoya Grampus).

Atacantes: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge).