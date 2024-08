Janja diz que conversou com presidente de Itaipu e que estatal deve patrocinar time de canoagem - O Liberal

Esporte Janja diz que conversou com presidente de Itaipu e que estatal deve patrocinar time de canoagem

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 26, que Itaipu deverá patrocinar a equipe de canoagem brasileira. Ela contou ter conversado com o presidente da estatal, Enio Verri.

Janja deu a declaração em solenidade no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e atletas olímpicos brasileiros.

“Eu quero dizer que a Itaipu binacional está convidando vocês para ir a Itaipu para sentar e conversar sobre um possível apoio, patrocínio, à equipe de canoagem como um todo do Brasil. Eu acho isso super importante, hoje eu conversei com o presidente Enio Verri. Acho que todas as empresas privadas, públicas têm que apoiar o esporte brasileiro”, disse Janja.