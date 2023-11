James Rodríguez se recupera de problema gástrico e deve ser novidade no clássico

James Rodríguez não encarou o Red Bull Bragantino na quarta-feira por causa de um problema gástrico. Cortado dos relacionados de última hora, o meia colombiano se recuperou e deve ser a novidade de Dorival Júnior no São Paulo diante do Santos, domingo, às 18h30, na Vila Belmiro.

O treinador quer dar sequência para o meia nesta reta final de temporada após deixá-lo de fora dos principais jogos da Copa do Brasil por causa da falta de ritmo. Diferentemente de Lucas Moura, o colombiano chegou ao clube sem totais condições físicas e só agora se aproxima de seu ideal.

Sem Lucas Moura e Calleri, machucados, James Rodríguez será a peça experiente para comandar o time nos jogos finais do Brasileirão ao lado de Luciano. Resta saber quem deixa a equipe para sua entrada. Wellington Rato e Michel Araújo decepcionaram diante do Bragantino, foram substituídos e brigam para seguir no time.

Outra dúvida de Dorival Júnior está na lateral-esquerda. Depois de dar oportunidade para Welington desde o início na rodada passada, mas ver o ex-titular Caio Paulista entrar e sofrer o pênalti que gerou o gol da vitória por 1 a 0, a definição deve ocorrer somente momentos antes do clássico.

Querendo subir na tabela após chegar aos 45 pontos que livram da queda, Dorival Júnior não deve mexer muito na equipe, apesar de adiantar que pretende observar mais Méndez e Ferraresi. Para o clássico, deve usar as melhores peças. O volante Gabriel Neves cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo, mas Thiago Maia e Alisson já vinham atuando no setor.

Na atividade desta sexta-feira, o treinador comandou trabalhos em campo reduzido com seus atletas precisando sair jogando com marcação sob pressão. Dorival acredita que o Santos tentará sufocar o São Paulo desde o início e arma a equipe para valorizar a posse de bola e tentar encaixar os contragolpes.