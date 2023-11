James Rodríguez desfalca São Paulo por problemas intestinais e Dorival sofre para armar o time

Sem poder contar com Lucas Moura, Calleri e Rodrigo Nestor, todos machucados, o técnico Dorival Júnior ganhou mais um problema de última hora para o jogo com o Red Bull Bragantino, às 20 horas, desta quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos. O colombiano James Rodriguez, com problemas intestinais, foi cortado e deverá ser substituído por Luciano.

Com isso, um time provável do São Paulo deverá formar com: Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e David.

Uma das preocupações de Dorival é com o ataque do Bragantino nas bolas paradas. Por isso, o treinador exigiu muito um posicionamento correto do time na grande área para impedir o acanço aéreo tanto em cobrançad de falta como m escanteios.

Em décimo lugar na classificação, com 42 pontos, o São Paulo, teoricamente, poderá se livrar do rebaixamento com mais uma vitória. Depois do Bragantino, o time tricolor volta a jogar na Vila Belmiro, desta vez diante do Santos, às 18h30 de domingo.