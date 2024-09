Jamal Lewis vê São Paulo como desafio na carreira: 'Espero vencer mais troféus' - O Liberal

Recém-chegado ao São Paulo, o norte-irlandês Jamal Lewis tem como principal objetivo buscar um lugar no time principal. O jogador, que veio por empréstimo junto ao Newcastle, da Inglaterra, disputa posição na lateral-esquerda e deve ser reserva de Welington.

Desconhecido da grande maioria dos torcedores são-paulinos, ele descreveu um pouco do seu estilo e de como pretende ajudar o técnico Luís Zubeldía dentro de campo.

“Sou um jogador atlético e gosto de ir para o ataque, dar assistências e fazer gols. Gosto de atuar com os pontas e jogar com velocidade”, afirmou Jamal Lewis em entrevista ao SPFC Play.

Fã do futebol brasileiro, ele encara o seu novo ciclo como um desafio. “Sou fã do futebol brasileiro desde garoto. E se você ama o futebol brasileiro, ama o São Paulo. É o clube de maio sucesso internacional. Espero vencer mais troféus”, afirmou o jogador.

E Zubeldía vai precisar mesmo de um elenco pronto para conseguir se manter em todas as frentes na luta por um título de relevância neste segundo semestre.

Com 41 pontos, o São Paulo ocupa o sexto lugar no Campeonato Brasileiro e vem de derrota para o Fluminense na última rodada. Na Libertadores, o clube terá pela frente dois confrontos diante do Botafogo por uma vaga nas semifinais do torneio.

Por fim, na Copa do Brasil, a equipe paulista acabou sendo superada pelo Atlético-MG por 1 a 0 no primeiro encontro da fase de quartas de final, no MorumBis. A partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, acontece em Belo Horizonte, e o São Paulo necessita de um triunfo por dois gols de vantagem para seguir na competição.