Jair vê Santos pronto para reta final da Série B e cobra foco do elenco: ‘Momento decisivo’

A um ponto do líder Novorizontino (50 a 51), o Santos vai usar os dez jogos que restam para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro para se manter vivo na briga pelo primeiro lugar. Após o empate com o rival do interior paulista, o zagueiro Jair disse que o elenco está preparado para confirmar o objetivo de buscar o acesso à elite do futebol nacional.

O defensor comentou sobre o ambiente no elenco, cobra foco dos companheiros, e argumentou que a responsabilidade só aumenta com a proximidade do fim da competição.

“É um momento muito decisivo para a gente. Sei que a torcida vai continuar nos apoiando e espero que a gente possa fazer grandes jogos em busca do acesso”, afirmou o jogador.

Aos 19 anos e titular da zaga ao lado do veterano Gil (37 anos), o zagueiro faz parte da melhor defesa do torneio. Até aqui foram 20 gols sofridos em 28 confrontos. “É muito bom atuar ao lado de um jogador tão experiente. O Gil me deixa tranquilo e me passa confiança. Vamos trabalhar bastante para manter esse nível até o final”, afirmou Jair.

O Santos, que vinha de três vitórias seguidas, teve essa sequência interrompida com o 1 a 1 diante do Novorizontino. O próximo compromisso da equipe vai ser novamente na Vila Belmiro, no sábado, contra o Operário-PR. E Jair conta com o apoio dos torcedores.

“É sempre bom jogar na Vila, ainda mais contando com a força da nossa torcida. Espero uma grande atuação do nosso time para conseguir mais uma importante vitória”, comentou o jogador.