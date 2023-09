Jair marca de calcanhar no fim, Vasco vence América-MG e deixa zona de rebaixamento

Com gol de Jair, de calcanhar, aos 45 minutos do segundo tempo, o Vasco venceu o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Independência, em partida atrasada da 15ª rodada. Com o resultado positivo, o time carioca deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão após 15 rodadas.

Com a terceira vitória seguida, o Vasco subiu para o 15º lugar, com 26 pontos, empurrando o Bahia para a zona de rebaixamento. O time baiano agora é o 17º, com 25. Já o América-MG ficou na penúltima posição, com 17, atrás do Santos (24) e na frente apenas do Coritiba (14).

Embalado com a sequência de bons resultados no Brasileirão, o Vasco optou por ficar com a posse de bola, mas não conseguiu criar. Com isso, foi para o intervalo sem dar uma única finalização. O América, por outro lado, teve boas chances, mas a má fase ajudou a não tirar o zero do placar.

O melhor momento do América foi aos 30 minutos, quando Rodrigo Varanda recebeu dentro da área e mandou cruzado na trave. A bola ainda sobrou com Juninho, que lançou Emmanuel Martínez. O meia exigiu grande defesa do goleiro Léo Jardim.

O camisa 1 do Vasco foi o principal personagem do primeiro tempo, com grandes defesas. O lado negativo ficou com Iago Maidana. No último lance, ele deixou o braço no rosto de Vegetti e acabou expulso.

No segundo tempo, a postura do Vasco foi diferente desde o início, muito por ter um jogador a mais. No primeiro lance, Lucas Piton cruzou na cabeça de Sebastián Ferreira, que mandou por cima do gol. Mastriani também tentou, na sequência, mas jogou por cima.

Atrás do placar, o time mineiro recuou e buscou anular os espaços do Vasco, que cresceu e pressionava. Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, o time carioca chegou aos gol. Aos 45, Paulinho cruzou na primeira trave, e Jair desviou de calcanhar para mandar no fundo das redes.

O América ainda tentou um abafa nos minutos finais, mas só conseguiu ameaçar em cabeceio de Mendez, que parou em Léo Jardim.

O Vasco volta a campo diante do Santos no domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). No mesmo dia e horário, o América visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 VASCO

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Burgos, Iago Maidana, Ricardo Silva e Nicolas (Marlon); Breno (Cazares), Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo (Éder), Rodrigo Varanda (Javier Méndez) e Mastriani (Pedrinho). Técnico: Fabián Bustos.

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez (Marlon Gomes), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair), Praxedes (Sebastián Ferreira), Paulinho e Payet (Gabriel Pec); Rossi (Serginho) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOL – Jair, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Emmanuel Martínez e Javier Mendes (América); Lucas Piton e Serginho (Vasco).

CARTÕES VERMELHOS – Felipe Azevedo e Iago Maidana (América).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).