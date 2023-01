Esporte Jaime Oncins convoca jovem de 20 anos para duelo do Brasil com a China na Davis

O Brasil terá novidade no confronto com a China, pela Copa Davis, no início de fevereiro. Nesta terça-feira, o capitão Jaime Oncins convocou o jovem Gustavo Heide, de 20 anos, para compor o time, que tenta permanecer no Grupo Mundial I para tentar, em setembro, a vaga nas Eliminatórias de 2024.

O paulista Gustavo Heide ocupa atualmente a 418ª posição do ranking da ATP. Em 2020, chegou a figurar no Top 20 do ranking juvenil. “Gosto muito do jogo dele e tive boas impressões de quando veio para auxiliar a equipe nos treinamentos. É uma boa oportunidade tanto para ele, quanto para a nossa equipe. Ele tem muito a crescer”, comentou Oncins.

O capitão também chamou Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli e Rafael Matos. Matos e Meligeni devem jogar a partida de duplas. “São os que vivem melhor fase atualmente. O Thiago é o nosso tenista mais experiente, junto com o Felipe, o Matheus vem jogando bem no saibro e ainda contamos com o Rafael, que teve um ótimo ano nas duplas”, declarou Oncins.

O time brasileiro vai entrar em quadra nos dias 3 e 4 de fevereiro, no saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis (SC). Será a primeira vez que o Brasil enfrentará a China numa edição da Copa Davis.

“Pelo que estudamos dos adversários, eles costumam ir melhor nas quadras rápidas, então buscamos um ambiente em que tire a comodidade deles e favoreça os nossos atletas”, disse o capitão ao justificar a opção pelo saibro.