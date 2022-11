Jailson será padrinho de jogo do Novembro Azul em Americana

Multicampeão com o Palmeiras será padrinho da partida, que acontece neste domingo, na Arena Colorado

Acontece neste domingo a 11ª edição do Novembro Azul O Jogo/Colorado, na Arena Colorado (Estádio Victório Scuro), em Americana, com apoio da FM Gold. O evento faz parte da campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata. A partida de futebol será apadrinhada pelo goleiro Jailson, ex-Palmeiras, e tem confirmada a participação do ex-atacante Jonas, que passou por Santos, Grêmio, Benfica (POR) e seleção brasileira.

Estarão no evento também o zagueiro Diego Jussani, do Oeste, e os ex-atletas Fumagalli, Felipe Trevisan, Pituco Sacilotto, Ronaldo Lincoln, César Xavier, Marcinho Rocha, entre outros. Os narradores Jota Junior e Osvaldo Luís também estarão na Arena Colorado.

Goleiro é uma das atrações da partida em Americana – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Além da partida, está sendo promovida uma troca de sabão em pó por vales-camiseta, do uniforme oficial da campanha. O material arrecadado será doado para entidades assistenciais de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Os interessados devem ir até à farmácia Usi Para Todos, na unidade localizada na Avenida Brasil, 190. A troca antecipada vai até esta quinta-feira, com a camiseta sendo entregue no dia da ação, mediante apresentação do vale.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A quantidade mínima de sabão em pó para doação é de 2 quilos. Além disso, será realizada a aferição de pressão arterial, palestras sobre o câncer de próstata e agendamento de 20 consultas com urologista pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para as consultas, a preferência será para homens sem plano de saúde, com idade entre 50 e 70 anos. Negros, homens com histórico de câncer de próstata na família e obesos também terão prioridade.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.