Ja Morant cumpre suspensão após episódio com arma e está liberado para defender os Grizzlies

A derrota por 116 a 97 sofrida pelo Memphis Grizzlies frente ao Oklahoma City Thunder, nesta segunda-feira, foi a última de 25 partidas de suspensão às quais Ja Morant foi submetido por exibir pela segunda vez um arma em transmissão ao vivo nas redes sociais. Por isso, está disponível para jogar nesta terça-feira, quando a franquia do Tennessee enfrenta o New Orleans Pelicans, na casa dos adversários.

“Ele tem sido incrível no nosso convívio mesmo sem poder jogar as partida”, disse Taylor Jenkins, treinador dos Grizzlies. “Ele aproveitou todas as oportunidades que teve para estar com seus companheiros e está muito integrado com o time, fazendo atividades fora da quadra com os colegas de equipe”, completou.

Conforme determinado pela NBA, embora suspenso dos jogos, Morant estava liberado para treinar e viajar com os demais jogadores. Apesar disso, não tinha permissão para ir ao estádio durante os jogos, nem mesmo nas arquibancadas. De acordo com Jenkins, o armador de 24 anos vinha participando de chamadas de vídeo com os companheiros em dias de jogo.

“Ele parece estar em um bom lugar agora. A forma como ele tem respondido nos últimos dias tem sido muito boa. Ele tem se preparado fortemente para o retorno nos últimos meses e está muito dedicado a condicionar seu corpo e sua força. Estou muito impressionado com o trabalho dele”, afirmou o treinador.

Em entrevista na sexta-feira, Morant disse que estava contando as horas para o retorno e mostrou-se grato por ainda estar na liga, com a oportunidade de continuar defendendo os Grizzlies. Escolha número dois do draft de 2016 e vencedor de prêmios como calouro do ano, em 2020, e jogador com maior evolução, em 2022, ele virou um nome bastante midiático da NBA, tanto por sua personalidade quanto pela qualidade em quadra.

O armador viveu um primeiro período de suspensão, por oito jogos, ao exibir uma arma durante transmissão ao vivo no Instagram, em março. No mês seguinte, teve exatamente a mesma conduta e recebeu o gancho ainda maior de 25 partidas, em razão de reincidência. Durante o período de punição, manteve conversar semanais com a diretoria da NBA e com Associação Nacional de Jogadores de Basquete.