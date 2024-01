Ivan sofre grave lesão no joelho e Inter estuda possibilidade de buscar novo goleiro

O goleiro Ivan Quaresma sofreu uma lesão de rompimento do ligamento cruzado do joelho direito em sua estreia pelo Internacional neste domingo, diante da equipe do Avenida, pelo Campeonato Gaúcho. Como o titular Rochet já está lesionado, clube pode buscar outro goleiro para a temporada.

Os médicos evitaram dar um prazo para a recuperação da lesão, já que o atleta será submetido a exames. Caso haja necessidade de cirurgia, a estimativa é que o jogador possa ficar até oito meses parado.

O lance que provocou a contusão aconteceu no final do primeiro tempo. Ivan tentou cortar um cruzamento, mas se chocou com o companheiro Vitão e mais dois adversários. Ele conseguiu ficar em campo até o fim da etapa inicial, mas no vestiário foi vetado pelos médicos e deu lugar ao reserva Anthoni.

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians e Vasco, Ivan também atuou no futebol russo. Revelado pela Ponte Preta, teve poucas oportunidades no Corinthians e no Vasco. No Inter, ele teria a chance de iniciar o Gaúcho como titular.

Sem poder contar com o goleiro titular Rochet e agora com a grave lesão de Ivqan, a diretoria do Inter vai se reunir para ver a necessidade de buscar no mercado mais um nome para a posição. Após a vitória no final de semana pelo Estadual, o Internacional volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o São Luiz.