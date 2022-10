Ituano vence o Sampaio Corrêa e mantém vivo sonho do acesso na Série B

Com gol de Vinicius Paiva aos 41 minutos do segundo tempo, o Ituano venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paulistas seguem na briga pelo acesso.

A vitória colocou o Ituano na quinta posição, com 54 pontos ganhos. Quatro a menos que o Grêmio, que ainda jogará na rodada. Enquanto o Sampaio Corrêa ficou com 52 pontos e em oitavo lugar, praticamente dando adeus às chances de subir de Divisão em 2022.

O primeiro tempo teve o Ituano com mais posse de bola, mas o Sampaio Corrêa não ficou atrás e também foi em busca do seu gol como visitante. Logo aos cinco minutos, Gabriel Poveda recebeu na frente e finalizou na saída do goleiro, contudo, o gol foi anulado por impedimento do atacante.

Após o susto inicial, o Ituano conseguiu responder aos 11, quando Lucas Nathan tabelou com Aylon e ficou cara a cara com o goleiro Luiz Daniel, que saiu bem e fechou o ângulo do meia. Depois disso, o time paulista tentou bastante pelo alto, mas sem sustos para o time maranhense.

Mais efetivo no ataque, o Sampaio Corrêa chegou a marcar pela segunda vez aos 34 minutos, mas novamente o atacante Gabriel Poveda estava em posição irregular. O lance, bastante questionado, foi checado pelo VAR e o placar seguiu empatado sem gols até o intervalo.

No segundo tempo os times diminuíram bastante a intensidade no ataque e tornaram o confronto muito moroso. O Ituano chegou com mais perigo aos 26 minutos, quando Gabriel Barros arriscou de longe, a bola desviou na marcação e o goleiro Luiz Daniel caiu para defender.

Pressionados pela vitória para seguir na briga pelo acesso, Ituano e Sampaio Corrêa foram para o tudo ou nada no final. Aos 36, o time maranhense quase marcou em chute cruzado do artilheiro Gabriel Poveda. Enquanto o Ituano, após muitas tentativas, marcou aos 41 em chute de Vinicius Paiva.

Quando a partida caminhava para o final, aos 54, Eloir acertou chute bonito de fora da área e viu a bola carimbar a trave do goleiro Filipe. No rebote, Rafael Costa chutou em cima da marcação e desperdiçou a chance de deixar o placar empatado.

O Ituano volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Londrina, às 19 horas, no estádio do Café, no Paraná. Enquanto o Sampaio Corrêa, na quinta, visitará o Vasco, às 20 horas, em São Januário, no Rio.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

ITUANO – Filipe; Raí Ramos, Rafael Pereira (Lucas Dias), Carlão e Roberto; Caíque (Kaio), Lucas Siqueira e Lucas Nathan (Vinicius Paiva); Gabriel Barros, Léo Ceará (Gerson Magrão) e Aylon (Chrigor). Técnico: Carlos Pimentel.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho (Lucas Araújo), Allan, Joécio e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz (Eloir), Ferreira e Rafael Vila (Rafael Costa); Ygor Catatau, Nadson (Léo Tocantins) e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé.

GOL – Vinicius Paiva, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS – Caíque, Lucas Siqueira e Aylon (Ituano); Rafael Vila (Sampaio Corrêa).

PÚBLICO – 1.855 pagantes.

RENDA – R$ 30.430,00.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).