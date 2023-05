Ituano vence Londrina na estreia de Marcinho e se reabilita na Série B

Logo na estreia do técnico Marcinho Freitas, o Ituano conseguiu acabar com um jejum de vitórias que já durava quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em partida da nona rodada, o time paulista se reabilitou ao vencer o Londrina por 3 a 1, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu (SP). Paulo Victor, com dois gols, foi o grande destaque do confronto.

Com o resultado, o Ituano chegou aos dez pontos, na 12ª colocação da tabela, e abriu distância da zona de rebaixamento. Já o Londrina vive momento distinto. Apesar de ter os mesmos dez pontos e vir logo abaixo, em 13º, o time paranaense conheceu a sua segunda derrota seguida.

O Ituano começou a partida mostrando superioridade e nos primeiros vinte minutos marcou dois gols. O primeiro saiu aos 14, quando Mário Sérgio cruzou na medida para Paulo Victor chegar completando para o fundo da rede. Já aos 17 foi a vez de Marthã deixar a sua marca. O volante aproveitou um escanteio cobrado na área e cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

Porém, nos instantes finais da primeira etapa, o Londrina conseguiu descontar. Aos 44, Higor Leite recebeu na entrada da área, limpou o marcador e deu um chute forte, cruzado, que morreu no fundo das redes do goleiro Jefferson Paulino, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Por isso, o duelo foi para o intervalo com o placar de 2 a 1 para os donos da casa.

No segundo tempo, o duelo seguiu movimentado e depois de uma verdadeira blitz na área adversária, o Ituano marcou mais um e praticamente decretou a vitória. Aos 12, depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para Iury, que cruzou na cabeça de Paulo Victor, que cabeceou bonito e fez seu segundo gol.

A partir daí, o ritmo da partida caiu bastante, já que o Ituano passou a controlar a vitória e o Londrina até tentava, mas não levava perigo ao gol de Jefferson Paulino. Por isso, o time paulista venceu mesmo por 3 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 10ª rodada. Na sexta-feira, dia 2 de junho, o Ituano visita o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, às 21h30. Já no domingo, dia 4, o Londrina receberá o Sport, no estádio do Café, às 18h.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 3 X 1 LONDRINA

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco (Iury), Frazan (Rafael Pereira), Carlão e Mário Sérgio; Marthã (Lucas Siqueira), Thiaguinho e Eduardo Person; Neto Berola (Felipe Saraiva), Paulo Victor e Hélio Borges (Quirino). Técnico: Marcinho Freitas.

LONDRINA – Lucas Frigeri; Léo Morais (Xandão), Gabriel, Patrick e Nicolas (Ezequiel); João Paulo, Natham e Higor Leite (Clinton); Vitor Feijão (Vinícius Barata), Caio Mancha (Matheus Lucas) e Paulinho Moccelin. Técnico: Edson Vieira.

GOLS – Paulo Victor, aos 14, Marthã, aos 20 e Higor Leite, aos 44 minutos do primeiro tempo e Paulo Victor, aos 12 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Frazan e Hélio Borges (Ituano) e Léo Morais, João Paulo, Natham e Patrick (Londrina).

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA – R$ 18.790,00.

PÚBLICO – 1.256 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).