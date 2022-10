Ituano vence Londrina e fará ‘final’ da Série B contra o Vasco

O Ituano está mais vivo do que nunca na briga pelo tão sonhado acesso à elite do Brasileirão. Na noite desta sexta-feira, o time paulista derrotou o Londrina por 2 a 0, em pleno estádio do Café, pela 37ª rodada da Série B. Os dois gols do duelo foram marcados por Aylon.

Com o resultado, o Ituano chegou aos 57 pontos, na quinta posição. O Vasco tem 59. Eles se enfrentam na última rodada, fazendo com que tenha uma decisão na Série B. Eliminado, o Londrina ficou em oitavo, com 53.

O jogo começou morno, com poucas oportunidades. Precisando vencer para seguir sonhando com o acesso, as equipes optaram pela cautela. O Londrina chegou primeiro, aos 22 minutos, quando Matheus Lucas recebeu na entrada da área e exigiu boa defesa de Filipe. O Ituano respondeu com Paiva. Na pequena área, colocou Matheus Albino para trabalhar.

O Ituano começou a gostar da partida e abriu o placar aos 27 minutos. Paiva deu belo cruzamento para Aylon, que invadiu a área e tocou na saída de Matheus Albino. A resposta do Londrina foi com Mossoró. Ele tava com o gol livre, mas não conseguiu finalizar.

O time paulista poderia ter saído de campo com uma vantagem maior, mas desperdiçou grandes oportunidades. A melhor foi na cobrança de pênalti batido por Aylon e sofrido por Gabriel Barros. O atacante chutou caprichosamente na trave.

Na volta do intervalo, Carlos Pimentel surpreendeu ao mudar a dupla defensiva, mas a tática deu certo. Aos sete minutos, Roberto fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Aylon. O atacante só teve o trabalho de empurrar.

Após abrir vantagem, o Ituano se fechou, anulou os pontos fortes do Londrina e começou a administrar o resultado. O time paranaense não conseguiu esboçar reação e acabou eliminado do torneio.

Na última rodada, o Ituano enfrenta o Vasco no domingo, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). No mesmo dia e horário, o Londrina visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 2 ITUANO

LONDRINA – Matheus Albino; Jeferson (Samuel Santos), Gabriel, Gustavo Vilar e Alan Ruschel (Felipe Vieira); João Paulo, Luis Mandaca (Douglas Coutinho), Gegê e Mossoró (Danilo Meu); Caprini e Matheus Lucas (Leandrinho). Técnico: Adilson Batista.

ITUANO – Filipe; Raí Ramos, Rafael Pereira (Lucas Dias), Carlão (Bernardo Schappo) e Roberto (Mário Sérgio); Caique, Lucas Siqueira e Lucas Nathan; Vinícius Paiva, Aylon (Kaio) e Gabriel Barros (Léo Ceará). Técnico: Carlos Pimentel.

GOLS – Aylon, aos 27 minutos do primeiro tempo e aos sete minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS – Jeferson e Luis Mandaca (Londrina); Gabriel Barcos, Rafael Pereira e Roberto (Ituano).

RENDA – R$ 70.310,00.

PÚBLICO – 2.650 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).