Ituano se reabilita após três rodadas e Guarani terá dérbi tenso pela frente

O Ituano conquistou a reabilitação no Campeonato Paulista. Sem vencer há três rodadas, bateu o Guarani por 3 a 0 nesta quarta-feira à noite, em casa, no estádio Novelli Júnior, pela sétima rodada.

Ao sofrer a quarta derrota no Paulistão, o Guarani segue no bolo de equipes que briga contra o rebaixamento. O time tem sete pontos, mesma pontuação da rival Ponte Preta, que nesta quarta voltou a ser derrotada em casa, desta vez por 1 a 0 para o Botafogo.

No sábado, às 20h30, os rivais fazem o dérbi campineiro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na oitava rodada, também no sábado à noite, o Ituano terá como adversário o São Bernardo, no ABC Paulista.

Ainda que o primeiro tempo tenha sido fraco tecnicamente, o Ituano foi soberano durante toda a partida. Quando Gerson Magrão, articulador do meio, deixou o campo lesionado, o técnico Mazola Junior teve estrela. Optou por Aylon e o atacante garantiu a vitória parcial no fim do primeiro tempo, ao aproveitar cruzamento da direita, se antecipar à marcação bugrina e desviar de cabeça.

O Ituano praticamente garantiu a vitória logo na volta do intervalo. Em nova falha do sistema defensivo do Guarani, Kaio tocou entre os zagueiros para Rafael Elias dar um drible entre as pernas de Ernando e bater cruzado.

Sem força ofensiva, o técnico Daniel Paulista alterou o meio do Guarani e, com 15 minutos do segundo tempo, três atletas já haviam sido substituídos no setor. Mas o panorama não foi alterado nem com as trocas também no ataque.

Em ritmo lento, o jogo se arrastava até o fim, quando a defesa do Guarani saiu jogando errado mais uma vez e a bola sobrou para Kaio, da entrada da área, bater de primeira e definir os 3 a 0.

A única boa notícia para o torcedor bugrino é que nenhum jogador recebeu cartão e os quatro jogadores que entraram em campo pendurados estão aptos a enfrentar a Ponte Preta no sábado.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 X 0 GUARANI

ITUANO – Pegorari; Rafael Pereira (Jiménez), Léo Santos e Cleberson; Pacheco, Kaio, Lucas Siqueira, Gerson Magrão (Aylon) e Mário Sérgio; Neto Berola (João Victor) e Rafael Elias (Lucas Nathan). Técnico: Mazola Junior

GUARANI – Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Ernando e Matheus Pereira; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Eduardo Person), Índio (Yago) e Giovanni Augusto (Vitinho); Júlio César (Lucas Venuto) e Lucão do Break (Maxwell). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Aylon, aos 41 minutos do primeiro tempo. Rafael Elias, aos 3, e Kaio aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez.

CARTÃO AMARELO – Cleberson (Ituano).

RENDA – R$ 24.720,00.

PÚBLICO – 1.507 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).