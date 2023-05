Ituano oficializa chegada de Marcinho como novo técnico para sequência da Série B

O ex-atacante Marcinho, que atuou por Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Athletico-PR, é o novo técnico do Ituano para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele desembarcou nesta sexta-feira, em Itu, e já foi oficializado como substituto de Gilmar Dal Pozzo.

“Márcio Freitas é o novo técnico do Ituano. Foi apresentado nesta manhã ao elenco pelo gestor Paulo Silvestri. Ele já está comandando o treino e amanhã (sábado) dirige o time contra o Londrina. Marcinho foi campeão em 2014 e iniciou a carreira de treinador no sub 15 do Ituano”, anunciou o clube do interior paulista.

Marcinho, ex-meio-campista que pendurou as chuteiras em 2015, vinha sendo auxiliar técnico permanente do Red Bull Bragantino desde 2020. Antes disso, porém, em 2019, ele foi técnico do sub-15 do Ituano e auxiliava o time profissional. Como jogador, foi campeão paulista pelo Ituano em 2014, quando criou uma boa vivência com a diretoria do time de Itu.

Atualmente, o Ituano aparece na 15ª colocação, com sete pontos, e não sabe o que é vencer há quatro jogos. A equipe volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Londrina, no estádio Novelli Júnior, às 17h, já com Marcinho no comando.