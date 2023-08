Ituano faz dever de casa, vence Tombense pela Série B e se afasta da zona de rebaixamento

O Ituano conseguiu uma vitória apertada nesta quarta-feira, contra o Tombense, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O responsável pelo resultado de 1 a 0 foi o meio-campista Rafael Carvalheira, que acertou bela cobrança de falta, dando a vantagem aos paulistas no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A arbitragem, só composta por mulheres, teve uma boa atuação.

Com o triunfo, o Ituano respirou na luta contra o rebaixamento e chegou aos 24 pontos. Para o Tombense, com 19 pontos, resta torcer pela derrota dos adversários diretos na parte baixa da tabela.

Pela primeira vez na história, a CBF escalou uma arbitragem 100% feminina em um jogo de futebol. Auxiliada por Maira Mastella Moreira e Vanessa Santos Azevedo, Thayslane de Melo Costa, que é da Fifa, teve uma boa atuação, tanto técnica como disciplinarmente. Tanto que aplicou somente dois cartões amarelos.

Em campo, os times começaram o jogo buscando o gol. O Ituano assustou pela primeira vez com menos de um minuto, com Davi Araújo aproveitando cruzamento e mandando para fora. O Tombense respondeu logo em seguida, com Alexandre Jesus, que chutou cruzado e não teve sucesso.

O Ituano abriu o placar aos nove minutos após participação de Rafael Carvalheira. O meia sofreu uma falta e foi responsável pela cobrança. Na batida, a bola ganhou o ângulo de Felipe Garcia, que não conseguiu evitar a vantagem dos paulistas. Na frente do marcador, Jefferson Paulino evitou o empate do Tombense em jogadas de Mateus Buiate e Matheus Frizzo.

Na segunda etapa, o clube paulista voltou com o objetivo de ampliar a vantagem, mas parou no goleiro Felipe Garcia logo aos quatro minutos. Felipe Fonseca aproveitou confusão na área dos mineiros e quase marcou o segundo do Ituano. A resposta dos visitantes veio com Marcelinho. Após jogada de Frizzo, o atacante chutou forte e a bola foi para fora.

Tentando reagir, o Tombense seguiu chegando com perigo em jogadas do zagueiro Luís Felipe e do lateral-esquerdo Egídio, mas novamente sem sucesso. Nos últimos minutos, o ituano recuou e garantiu o resultado.

O Ituano entra em campo novamente neste sábado, para enfrentar o Guarani, às 17h. O duelo será realizado novamente no Estádio Novelli Júnior. O Tombense joga apenas na segunda-feira, às 20h, diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 TOMBENSE

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury (Pacheco), Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Alvo, Rafael Carvalheira e Wesley (Frazan); Davi Araújo (Viniegra), Quirino (Matheus Candorini) e Felipe Fonseca (Hélio Borges). Técnico: Marcinho Freitas.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Mateus Buiate (Luís Felipe), Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro (Jaderson) e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus (Marcelinho), Fernandão (Alex Sandro) e Kleiton (Rafinha). Técnico: João Burse.

GOL – Rafael Carvalheira, aos nove minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO – Rafael Carvalheira e Iury (ITU).

ÁRBITRA – Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE).

RENDA – R$ 16.240,00.

PÚBLICO – 1.184 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).