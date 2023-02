Ituano derrota o Botafogo e conquita a primeira vitória no Paulistão

Não foi fácil, mas enfim o Ituano conquistou a primeira vitória no Paulistão para respirar contra a ameaça de rebaixamento. Na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela sétima rodada, o time de Itu visitou e venceu o Botafogo, pelo placar de 3 a 2, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O primeiro tempo foi bastante movimentado com três gols, enquanto na etapa final as emoções ficaram reservadas para os acréscimos.

Com o resultado, o Ituano chegou aos seis pontos e aparece na terceira colocação do Grupo C. Nas seis primeiras partidas, tinha empatado três e depois perdeu três seguidas, o que causou a demissão do técnico Carlos Pimentel nesta semana. Já o Botafogo segue estacionado com oito pontos na terceira colocação do Grupo A e pode ver o rival direto Inter de Limeira abrir mais distância.

O duelo começou a todo vapor e em um contra-ataque, o Ituano abriu o placar aos 12 minutos. Eduardo Person deu um belo passe para Yago chegar chutando para o fundo das redes. Mas, a reação do Botafogo foi rápida e logo aos 14 minutos deixou tudo igual. Gustavo Xuxa recebeu pela esquerda e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Jefferson Paulino.

Apesar de o Botafogo ter seguido com mais posse de bola, quem voltou a balançar as redes e virou o jogo foi o Ituano. Aos 34 minutos, depois de um erro da defesa adversária, Eduardo Person roubou a bola e finalizou para as redes. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas o primeiro tempo terminou em 2 a 1.

Na volta do intervalo, o ritmo caiu um pouco, devido às faltas e às trocas que foram feitas nos dois times. Mas, já na reta final da partida, o duelo voltou a ter emoção. Aos 40 minutos, o Ituano ampliou com Felipe Saraiva que recebeu na pequena área e não perdoou.

Mas, aos 46 minutos, já nos acréscimos, o Botafogo voltou a descontar de pênalti. Salatiel bateu no meio e fechou o placar 3 a 2.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada do Paulistão. No sábado, o Botafogo visita a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 18h30. Já no domingo, o Ituano recebe o São Bernardo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 3 ITUANO

BOTAFOGO – Matheus Albino (Rafael Pascoal); Lucas Dias (Caio Dantas), Diogo Silva e Marcel; Vidal, Fellipe Soutto, Tárik (Osman) e Jean; Gustavo Xuxa (Luiz Henrique), Salatiel e Robinho (Edson Carioca). Técnico: Paulo Baier.

ITUANO – Jefferson Paulino; Frazan, Rafael Pereira (Claudinho), Bernardo Schappo e Mário Sérgio; Raí Ramos, Eduardo Person (André Luís) e Marcelo Freitas; Yago (Felipe Saraiva), Paulo Victor (Quirino) e Gabriel Barros (Matheus Maia). Técnico: Chico Elias (interino).

GOLS – Yago, aos 12, Gustavo Xuxa, aos 14, e Eduardo Person, aos 34 minutos do primeiro tempo. Felipe Saraiva, aos 40, e Salatiel, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS – Eduardo Person, Frazan e Quirino (Ituano).

RENDA – R$ 114.130,00.

PÚBLICO – 4.573 pagantes.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).