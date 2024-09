Itaú Unibanco patrocinará ginasta Rebeca Andrade pelos próximos 4 anos - O Liberal

O Itaú Unibanco patrocinará a ginasta Rebeca Andrade pelos próximos quatro anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 9, pelo presidente do banco, Milton Maluhy, em postagem nas redes sociais.

“… eu não poderia estar mais feliz em anunciar a vocês, em primeira mão, que vamos realizar um sonho de longa data: a partir de hoje e pelos próximos quatro anos somos o parceiro oficial dos sonhos de futuro da Rebeca Andrade”, escreveu Maluhy em seu perfil no LinkedIn.

Rebeca se tornou a maior medalhista olímpica brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, neste ano, ao conquistar quatro medalhas, sendo três delas em competições individuais. Ela já havia recebido duas medalhas nos Jogos de Tóquio 2020, realizados em 2021 devido a pandemia do covid-19.

“Rebeca não é apenas a maior medalhista brasileira. Ela é a cara do nosso povo: criativa, batalhadora, aguerrida”, disse o presidente do Itaú. “Mas é também uma atleta serena, que desenvolveu um forte ferramental para ser a vencedora que é, com inteligência emocional, suporte especializado e muita estratégia.”

De acordo com Maluhy, o patrocínio reforça o apoio dado pelo banco ao esporte brasileiro, que inclui o fomento a atletas e o patrocínio a competições nacionais e internacionais.

Os detalhes do contrato com Rebeca Andrade não foram divulgados.