Italo Ferreira avança e Filipe Toledo cai para a repescagem em El Salvador

No terceiro dia de disputas do ISA Games, nas ondas de El Tunco, em El Salvador, o Brasil continua com dois representantes. Nesta terça-feira, Italo Ferreira garantiu vaga na quarta fase, enquanto Filipe Toledo caiu para a repescagem. Julia Santos foi derrotada no feminino e deixou a competição. O torneio está previsto para terminar no domingo.

Uma nova ondulação encostou em El Salvador nesta terça e deixou as baterias mais acirradas nos palanques de La Bocana e El Sunzal. Em ondas maiores de dois metros, Julia Santos foi a primeira brasileira a cair na água e ficou em último no confronto que abriu a repescagem feminina em El Sunzal.

Com o mar ainda em transformação, a campeã brasileira de 2019 teve dificuldades para encontrar as melhores ondas e viu as rivais Cannelle Bulard, da França, e Emily Gussoni, da Itália, avançarem à próxima fase. Com o resultado, Julia terminou a competição em 113º lugar, somando 77 pontos para a equipe brasileira no ranking por equipes.

Já em La Bocana, as ondas amanheceram um pouco melhores para a bateria de Italo Ferreira, surfista que defende a medalha de ouro do ISA Games. O atleta de Baía Formosa, um dos favoritos ao título, não teve facilidade e avançou à quarta fase da competição na bateria vencida pelo japonês Shun Murakami.

Italo manteve-se ativo no mar e foi o atleta que mais pegou ondas durante o confronto. As suas melhores notas foram de 6,17 e 3,67, somando 9,84, mas ele acabou perdendo o primeiro posto para Shun Murakami por apenas nove centésimos. Já o britânico Luke Dillon (9,73), em terceiro, e o sul-africano Matthew McGillivray ((5,74), quarto colocado, caíram para a repescagem.

Um dos suplentes do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Filipe Toledo fechou a participação brasileira no dia ao ficar em terceiro lugar na sétima bateria do round 3. A disputa foi dominada pelo japonês da elite mundial Kanoa Igarashi (12,93), e teve o francês Michel Bourez (10,44) na segunda colocação. O marroquino Aboubakr Bouaouda (4,4) foi o quarto. O brasileiro somou apenas 4,7 pontos.

Escalado na quarta rodada da repescagem, Filipe já conhece um dos seus adversários, o panamenho Tao Rodriguez, e terá mais oito baterias pela frente até chegar ao confronto final do ISA Games.

Vale lembrar que Tatiana Weston-Webb e Gabriel Medina decidiram abandonar o ISA Games após estrearem com vitórias em suas baterias. No início do campeonato em El Salvador, a organização do evento revelou que 28 pessoas, entre atletas e oficiais do evento, testaram positivo para covid-19. Entre eles, a brasileira Silvana Lima, que cumpre o período de isolamento.

O Mundial em El Salvador define as últimas 12 vagas para a estreia do surfe em Jogos Olímpicos. Italo, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb e Silvana serão os atletas brasileiros na disputa em Tóquio-2020. Filipinho é o primeiro reserva da dupla masculina.