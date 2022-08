Esporte Italo disputará repescagem para seguir vivo no Taiti e se garantir no WSL Finals

Italo Ferreira começou mal a etapa de Teahupo’o do Circuito Mundial de surfe e precisará superar a repescagem para se manter vivo no Taiti e seguir sonhando com o WSL Finals, a disputa pelo título da temporada. Na abertura da competição, nas poderosas ondas de Teahupo’o, o campeão olímpico e mundial foi superado pelo compatriota Yago Dora. No feminino, Tatiana Weston-Webb avançou no Taiti e confirmou a classificação para o Finals.

Favorito em sua bateria, Italo parecia fazer uma boa estreia e liderava a disputa contra Dora e o sul-africano Mathew McGillivary. Até que Dora obteve grande onda nos segundos finais e virou o placar, vencendo por 8,66 a 8,12. McGillivary anotou 5,10. O rival do campeão olímpico na repescagem ainda não foi definido.

Italo e Dora foram os únicos brasileiros a caírem na água no masculino na quarta-feira, após uma espera de cinco dias pela abertura da etapa. As disputas acabaram sendo interrompidas depois da terceira bateria em razão dos ventos fortes na famosa praia taitiana. A competição será retomada nesta quinta.

Antes da paralisação, o francês Kauli Vaast (13,60) superou o havaiano Barron Mamiya (10,93) e o australiano Ethan Ewing (2,33). Na outra bateria finalizada, o também australiano Jack Robinson (16,26) se saiu melhor que o americano Nat Young (7,33) e o francês Michel Bourez (6,70).

Na retomada da primeira rodada, Filipe Toledo, líder da temporada, enfrentará o americano Kelly Slater e o australiano Nathan Hedge, enquanto Jadson André terá pela frente o americano Griffin Colapinto e o sul-africano Jordy Smith. Caio Ibelli está na mesma bateria que o japonês Kanoa Igarashi e o australiano Jackson Baker.

Samuel Pupo vai duelar com o australiano Callum Robson, surpresa da temporada, e o havaiano Seth Moniz. Seu irmão Miguel Pupo enfrentará o australiano Connor O’Leary e o americano Jake Marshall.

A etapa do Taiti é a penúltima da temporada, sendo a chance final para os surfistas garantirem a classificação para o WSL Finals, etapa decisiva da temporada, que reúne os cinco melhores do ano na briga pelo título. A disputa será no próximo mês em Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Para alcançar esta vaga, Italo Ferreira precisa ao menos da semifinal em Teahupo’o.

FEMININO

A brasileira Tatiana Weston-Webb confirmou sua vaga nesta quarta ao obter uma forte virada sobre a australiana Isabella Nichols por 6,34 a 6,17. Ao avançar às quartas de final, a atleta olímpica se garantiu também na disputa final da temporada, por conta da combinação de resultados envolvendo suas rivais. Nas quartas, Tati vai enfrentar a americana Caroline Marks.