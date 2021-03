Ítalo-brasileiro Franco Morbidelli domina os primeiros treinos da MotoGP no Catar

O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres para a etapa do Catar, prevista para domingo, a primeira da temporada da MotoGP. O piloto da Petronas Yamaha SRT fez a melhor volta em 1min54s921, 0s125 à frente do espanhol Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini).

Com melhor desempenho na pré-temporada, o australiano Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ficou com o terceiro melhor tempo (1min55s112), seguido pelo francês Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), com 1min55s213. A quinta colocação foi do espanhol Joan Mir, atual campeão mundial, da Team Suzuki Ecstar, que completou sua melhor volta em 1min55s255.

Dois espanhóis e dois italianos vieram na sequência. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) terminou em sexto (1min55s309), seguido pelo compatriota Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), com 1min55s353. O veterano supercampeão Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) fez o nono melhor tempo (1min55s419), atrás de Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), 0s054 mais rápido.

A lista dos dez primeiros colocados ficou completa com a presença do português Miguel (Red Bull KTM Factory Racing), que teve melhor desempenho ao marcar 1min55s745.

Os pilotos voltam à pista no Catar neste sábado com mais dois treinos livres: um de 45 minutos, às 9h15 (horário de Brasília), e um de 30 minutos, às 13h20. A classificação está prevista para as 14h. No domingo, há um warm up de 20 minutos às 9h40 e a corrida às 14h.