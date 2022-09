Italiano tem gol de barriga e Leão brilhando em vitória do Milan sobre a Inter

Rafael Leão e um gol de barriga chamaram a atenção na abertura da quinta rodada do Campeonato Italiano, neste sábado. O atacante português foi destaque do Milan na vitória de virada no clássico com a Internazionale, por 3 a 2, em Milão. Fez dois gols, o primeiro aos 28 do primeiro tempo e o último aos 15 da etapa final, em uma bela jogada individual.Com um drible seco na entrada da área, Leão passou por dois rivais para depois acertar um chute cruzado rasteiro no gol de Handanovic.

O time rossonero ainda contou com um gol Giroud, aos 9 da etapa final. A Inter marcou com Brozovic (21 do 1º. tempo) e Dzeko (22 do 2º. Tempo). O resultado faz o Milan dar um belo salto na tabela e dormir na liderança do Italiano com 11 pontos, um a mais que Atalanta e Roma, que jogam como visitantes no domingo contra Monza e Udinese, respectivamente. A Inter permaneceu com 9 pontos e está em quinto. Na próxima rodada, dia 10, o Milan enfrenta a Sampdoria fora de casa. A Inter vai ter pela frente o Torino, em casa.

Em Florença, a Juventus contou com dois brasileiros e uma barriga para empatar com a Fiorentina por 1 a 1. O técnico Massimiliano Allegri escalou na defesa Danilo e Alex Sandro para segurar o ataque anfitrião, mas contou com a barriga de seu atacante para sair na frente.

Milik abriu o placar aos 9 minutos de jogo com um gol em que praticamente se ajoelhou para, de dentro da área, marcar de barriga. Kouamé empatou vinte minutos depois após um rápido contra-ataque em que a defesa da Juventus dormiu.

Aos 42 a Fiorentina, do lateral brasileiro Dodô, teve um pênalti a seu favor marcado com ajuda do árbitro eletrônico que viu a bola bater no braço dde Paredes. Jovic cobrou, porém, acertou a trave direita. Outro brasileiro que jogou foi o atacante Lucas Cabral, da Fiorentina, que só entrou no segundo tempo.

O empate fez a Juve ir aos 9 pontos e a Fiorentina, aos 6. Na sexta rodada a Juventus receberá a Salernitana. A Fiorentina encara o Bologna fora. Ambos no domingo dia 11.