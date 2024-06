Itália vence o Japão por 3 a 1 e conquista o título da Liga das Nações de vôlei

Com mais um bom desempenho da oposto Paola Egonu, a seleção feminina da Itália venceu o Japão por 3 sets a 1 (25/17, 25/17, 21/25 e 20/25) neste domingo em Bangcoc e conquistou o título da Liga das Nações de vôlei.

Foi o segundo título das italianas, que foram campeãs em 2022, vencendo o Brasil na final. O Japão buscava sua primeira conquista do torneio, disputado desde 2018. Egonu foi a maior pontuadora da partida, com 27 pontos, a segunda neste quesito foi a japonesa Koga, com 17.

Diferentemente do que aconteceu na semifinal contra o Brasil, as japonesas não conseguiram conter o ataque rival. As jogadoras comandadas pelo técnico Julio Velasco aproveitaram a maior capacidade física para triunfar.

Aos 26 anos e com 1,93 m de altura, Egonu ficou com o prêmio de melhor jogadora da competição, título que já havia conquistado na edição de 2022.

A Itália está no Grupo C da Olimpíada de Paris-2024 ao lado de Holanda, República Dominicana e Turquia. O Brasil está no B, com Polônia, Japão e Quênia. Japão e Polônia foram rivais da equipe dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães na semifinal e na disputa do bronze da Liga das Nações e saíram vitoriosas.