Esporte Itália empata com a Croácia no último minuto, evita nova frustração e vai às oitavas da Euro

Colecionadora de frustrações nos últimos anos, a Itália evitou nova decepção nesta segunda-feira, ao buscar um empate por 1 a 1 com a Croácia, graças a um golaço de Zaccagni nos acréscimos, após uma jogada digna de meio-campista articulada pelo zagueiro Calafiori. O fim da partida, válida pela última rodada do Grupo B da Eurocopa, garantiu a classificação dos italianos para as oitavas de final. Se o 1 a 0 favorável aos croatas tivesse persistido, a vaga seria deles, agora eliminados.

A Azurra termina a fase de grupos em segundo lugar, com quatro pontos, dois acima da Croácia, que não tem mais chance de se classificar nem como um dos quatro melhores terceiros colocados e, portanto, está eliminada. No outro jogo do Grupo B, a Espanha, classificada desde a rodada passada, venceu a Albânia por 1 a 0 e ficou com nove pontos, em primeiro lugar. Os albaneses, comandados pelo técnico brasileiro Sylvinho e até então esperançosos após boas atuações contra os outros adversários da chave, se despendem em quarto lugar, com um ponto.

A Croácia teve uma atmosfera bastante favorável na Red Bull Arena, em Leipzig, já que os torcedores croatas, em bom número, se esforçaram na festa, com direito a sinalizadores acesos na arquibancada, ao mesmo tempo em que se prestaram ao papel de aperrear os italianos. Durante o primeiro tempo, contudo, não tiveram tanto o que festejar. Viram uma bomba de Sucic forçar ótima intervenção e Donnarumma, ainda nos primeiros minutos, antes de começarem a sofrer com os contra-ataques da Azurra.

Foi só no segundo tempo que os croatas puderam extravasar, não sem alguma dose de sofrimento. A euforia se fez presente quando tiveram um pênalti a favor marcado pelo árbitro e foi substituída por decepção no momento em que Donnarumma defendeu a cobrança do veterano Modric.

Apenas um minuto depois do momento de desgosto, contudo, o meia de 38 anos aproveitou um rebote para se redimir abrindo o placar. Em seguida, se jogou no chão, emocionado, com as mãos no rosto para conter as lágrimas. Já alguns torcedores foram mais agressivos na comemoração e jogaram copos em direção ao gramado, o que fez a partida ser paralisada por alguns instantes.

A cena vivida por Modric se repetiu no último minuto dos acréscimos da partida, mas para o lado italiano, com Calfiori como protagonista. O zagueiro, que fez um gol contra na derrota por 1 a 0 para Espanha, se redimiu com um jogada iniciada no meio de campo e encerrada com uma assistência para Zaccagni fazer o gol da classificação.

NÃO FOI DESTA VEZ, SYLVINHO

Na Arena Düsseldorf, a Albânia saiu atrás no placar pela primeira vez nesta Eurocopa. Depois de levar uma virada por 2 a 1 no jogo com a Itália e empatar por 2 a 2 com a Croácia, em partida na qual deixou o adversário virar e buscou o empate, a seleção comandada por Sylvinho sentiu a superioridade técnica da Espanha desde o início da partida. Envolvida, teve a rede balançada aos 12 minutos, quando Ferrán Torres colocou na rede após receber passe de Dani Olmo.

Os albaneses mal conseguiram demonstrar as qualidades que fizeram deles rivais à altura dos croatas e italianos, até porque os espanhóis estão em outra prateleira. A primeira finalização da equipe do Leste Europeu só veio aos 41 minutos do primeiro tempo, disparada por Asllani e defendida por David Raya. No segundo tempo, até houve aumento do volume ofensivo da Albânia, mas não o suficiente para superar Raya.