Itália e Grã-Bretanha garantem últimas vagas e fecham oito classsificadas à fase final da Davis

Itália e Grã-Bretanha são as últimas classificadas à fase final da Copa Davis, marcada para novembro, em Málaga. Elas se juntam ao atual campeão Canadá, à vice Austrália, República Checa, Sérvia, Finlândia e Holanda, que já haviam se garantido.

Depois de iniciar a fase de grupos com derrota para o Canadá em Bologna, os italianos se redimiram com duas vitórias seguidas. Depois de superarem o Chile em confronto direto no sábado, se garantiram em segundo no Grupo A com triunfo sobre a Suécia, neste domingo, por 2 a 1.

Matteo Arnaldi abriu o dia em Bologna com imponente triunfo diante de Leo Borg, por 6/4 e 6/3, deixando os italianos a um triunfo da vaga. Com apoio das arquibancadas, Lorenzo Sonego foi para a disputa com Elias Ymer confiante em confirmar o favoritismo. Além de estar em casa, era muito melhor ranqueado, no 38º lugar do mundo, diante do apenas 175º colocado. E assim o fez, com duplo 6/4.

A única derrota veio nas duplas, quando a vaga já havia sido carimbada. Simone Bolelli e Lorenzo Musetti levaram a virada diante de Filip Bergevi e André Goransson, parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 10/8.

A Grã-Bretanha levou a segunda posição da chave B, disputada em Manchester, atrás apenas da vice-campeã Austrália, de quem havia perdido na estreia. A vaga veio com dois triunfos seguidos. Depois de fazer 2 a 1 na Suíça, repetiu a dose neste domingo, em confronto decisivo e duro com a França.

Daniel Evans abriu o dia com 2 a 1 sobre Arthur Fils, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Já o favorito Cameron Norrie decepcionou os britânicos presentes nas arquibancadas, perdendo o segundo jogo para Ugo Humbert também em três sets. O francês empatou a série com 7/6 (7/5), 3/6 e 7/5.

A definição acabou nas duplas. Evans voltou à quadra ao lado de Neal Skupski para desafiar Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin. Foi uma grande batalha. Os franceses abriram vantagem com 6/1 no primeiro set. A resposta veio com 7/6 (7/4) na parcial seguinte. No terceiro set, os britânicos salvaram um match point com 5 a 6. A vaga veio em novo tie-break, desta vez vencido por 7/6 (8/6).

Nos outros jogos do dia, apenas para cumprir tabela, a Holanda perdeu por 2 a 1 da Croácia, em Zagreb, enquanto a Espanha fez 2 a 1 na Coreia do Sul em duelo de eliminadas, em Valência.