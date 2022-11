Itália e Canadá avançam e vão se enfrentar nas semifinais da Copa Davis

Itália e Canadá vão se enfrentar nas semifinais da Copa Davis. Os italianos enfrentaram os Estados Unidos e contaram com vitória da dupla formada por Fabio Fognini e Simone Bolelli na partida decisiva para carimbar a vaga. O Canadá por sua vez, também precisou disputar o jogo derradeiro de duplas e se classificou após superar a Alemanha, com vitória de Denis Shapovalov e Vasek Pospisil. A outra semi será entre Austrália e Croácia.

O duelo entre Itália e EUA começou com o italiano Lorenzo Sonego batendo Frances Tiafoe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7). Em seguida, Taylor Fritz manteve os americanos vivos na briga ao fazer 7/6 (10//8) e 6/3, o que forçou o terceiro jogo, no qual Fognini e Bolelli conquistaram uma vitória por duplo 6/4 em sets diretos.

“Eu estou muito feliz, pois estou aqui como meu irmão e jogamos muito bem”, celebrou Fognini depois da partida. “Eu estou muito feliz ,tanto por mim quanto por Fabi, e também pelo time, claro. Foi uma partida muito difícil, mas é ótimo passar por isso e conseguir alcançar as semifinais”, acrescentou Bolelli.

Já a outra série de duelos do dia começou com vitória por 2 sets a 1 do alemão Jan-Lennard Struff sobre o canadense Denis Shapovalov, em duelo bastante disputado, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/2). Depois, Felix Auger-Aliassime recuperou o Canadá ao fazer 6/7 (1/7) e 6/4 em Oscar Otte. Então, coube a Shapovalov voltar à quadra, desta vez ao lado de Vasek Pospisil, para garantir a classificação com uma vitória por 2 sets a 1 (6/2, 6/3 e 6/3) sobre Kevin Krawietz e Tim Puetz.