Itália derrota Grécia na United Cup e está nas finais contra Estados Unidos

A final da United Cup está definida. A Itália enfrentará os Estados Unidos na decisão em Sydney, na Austrália, nos cinco jogos decisivos. O time misto italiano garantiu seu lugar na decisão neste sábado ao superar a Grécia. Os Estados Unidos avançaram para a final após fazer 5 a 0 nos duelos contra a Polônia.

Na madrugada deste sábado, Stefanos Tsitsipas manteve as esperanças da Grécia vivas após derrotar Matteo Berrettini por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7/6 e 6/4. A Itália havia vencido os dois primeiros embates na sexta-feira.

“Eu me mantive no jogo de alguma forma, ele é um grande sacador. Berrettini acertou algumas bombas constantemente. Você precisa salvar, seguir vivo no game e concentrar para vencer o seu serviço”, analisou Tsitsipas após a vitória.

As esperanças gregas caíram por terra logo depois, quando Lucia Bronzetti superou Valentini Grammatikopoulou por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3). A liderança por 3 a 1 já garantia a Itália na decisão. O placar de 4 a 1 nos confrontos foi definido nas duplas, com vitória de Camilla Rosatello e Andrea Vavassori sobre Valentini Grammatikopoulou e Petros Tsitsipas por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 10/5).

“Nós somos um ótimo time e estou muito animada, estou bem feliz por este momento”, celebrou Bronzetti após a vaga na final. Os cinco jogos entre Estados Unidos e Itália acontecem neste domingo em Sydney.

Com início na noite da última sexta-feira, as vitórias de Taylor Fritz sobre Hubert Hurkacz e de Madison Keys sobre Magda Linette confirmaram o triunfo norte-americano sobre a Polônia.

“Eu joguei bastante com o time dos Estados Unidos e acho que é uma grande vantagem para nós termos essas jogadoras na equipe, isso torna todo o grupo muito mais forte. Estou bastante animado por estar chegando nas finais e acho que nós tivemos o favoritismo durante toda a semana”, disse Fritz.

As decisões da United Cup começam neste sábado, às 23h, com o confronto entre Jessica Pegula e Martina Trevisan. Na sequência, Frances Tiafoe jogará contra Lorenzo Musetti. Ainda na madrugada de domingo, Taylor Fritz duela com Matteo Berrettini. Ainda teremos a partida de simples entre Madison Keys e Lucia Bronzetti. Se necessário, a definição ficará para as duplas mistas, que deverão ser formadas por Fritz e Pegula pelos EUA e por Berrettini e Trevisan pelo lado da Itália.

BRASILEIROS EM QUADRA

A estreia do brasileiro Thiago Monteiro no qualificatório do ATP 250 neste sábado em Auckland foi suspensa por causa das chuvas. A partida já estava no terceiro set, com liderança do brasileiro contra o alemão Daniel Altmaier, quando foi interrompida. O jogo continuará às 19h deste sábado.

O cearense Thiago Monteiro perdeu o primeiro set por 6/3 e igualou no segundo com vitória por 7/5. O Brasileiro número 71 do ranking havia vencido o primeiro game do terceiro set. Caso vença o duelo, Monteiro enfrentará o neozelandês Ajeet Rai ainda neste sábado.

Na noite de sexta-feira, Marcelo Melo foi derrotado nas duplas junto com Mackenzie McDonald nas semifinais do ATP 250 de Adelaide. Após excelente sequência de vitórias, a dupla do brasileiro perdeu o jogo para o britânico Lloyd Glasspool e o finlândes Harri Heliovaara por 2 sets a 1 (6/2 e 6/3).