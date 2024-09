Isaquias Queiroz ganha C1 500m no Brasileiro de Canoagem, mas admite: 'Preciso ser mais rápido' - O Liberal

Principal nome da canoagem nacional há algum tempo, Isaquias Queiroz não teve problemas para confirmar seu favoritismo nesta sexta-feira e conquistar o título do C1 500m no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. Mas admitiu que tem de ser mais veloz.

A competição está sendo realizada na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e termina no domingo. Nesta sexta foram disputadas apenas as provas de 500 metros. E Isaquias Queiroz conseguiu confirmar seu título no C1 500m masculino sênior com um tempo de 1min59s.

“Está ficando mais difícil, agora que a prova vai diminuindo a distância”, afirmou Isaquias após a conquista. “Preciso ter mais controle e focar na velocidade, já que é uma prova rápida. Tenho que ser um pouco mais rápido. Então, preciso de mais força e velocidade, que são aspectos que não treinei tanto. Mas estou muito feliz com os resultados até aqui”, finalizou.

No K1 masculino sênior, outro nome de destaque brasileiro levou a melhor: Vagner Souta foi o grande campeão, com 1min53s. Já na categoria para cadetes, Andreas Genthner cruzou em primeiro com dois minutos cravados.

Nas outras decisões, Felipe Folador mostrou força e técnica ao completar o percurso do K1 masculino júnior em 1min58, mantendo sua trajetória de sucesso nas competições. Marcelo Souto, na categoria máster A masculino, cruzou com 2min07s

Entre as mulheres, Valdenice Conceição se destacou no C1 sênior, completando a prova em 2min31s, enquanto Maria do Livramento de Sousa Cunha e Isabelle Maria Alexandre de Oliveira conquistaram o primeiro lugar no C2 cadete com 2min39s. Na categoria júnior, Laís Paixão Dezan foi a campeã no K1 feminino, completando em 2min28s.