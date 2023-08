Isaquias Queiroz e mais quatro atletas brasileiros avançam às semifinais do Mundial de Canoagem

O Brasil começou muito bem sua participação no Mundial de Canoagem Velocidade, em Duisburg, na Alemanha. Dos sete representantes do dia, cinco foram para as semifinais, com Isaquias Queiroz passando em segundo na bateria do C1 1000m e Filipe Vieira se destacando com o primeiro lugar no C1 500m. Além deles, Ana Paula Vergutz, no K1 1000m, Valdenice Conceição, no C1 200m, e Edson Freitas, no K1 200m, se garantiram. Vergutz não repetiu o desempenho no K1 500m e acabou eliminada, assim como Vagner Souta no K1 1000m.

Campeão olímpico e mundial, Isaquias avançou à semifinal com a segunda melhor marca da bateria, e a 12ª do dia, com 4min07s828. Ele busca vaga para Paris-2024 – somente os cinco melhores se garantem – e começou com ritmo impressionante em sua bateria. Mostrando força, fez os primeiros 750 metros com três segundos de vantagem sobre o segundo.

Mas optou por diminuir bastante o ritmo e guardar energias para a semifinal desta quinta-feira. Apenas administrando nos 250 metros finais, fechou em segundo, ultrapassado pelo rival romeno Catalin Chirila, que cruzou com 3min57s524 e é um dos concorrentes ao ouro. A marca do brasileiro foi somente a 12ª no geral, mas os cinco melhores de cada bateria avançavam, o que explicou o descanso no fim.

As semifinais contarão com três baterias com nove atletas em cada, avançando os três melhores de cada à final de sábado, na qual os cinco primeiros se garantirão nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Quem se destacou em Duisburg foi Filipe Vieira. O atleta dominou totalmente sua bateria, cruzando em primeiro e com mais de um segundo de vantagem sobre o segundo colocado, o casaque Sergey Yemelyanov. A semifinal do C1 500 ocorre somente na sexta-feira.

Ana Paula Vergutz, no K1 1000m, Valdenice Conceição, no C1 200m, e Edson Freitas, no K1 200m, foram às semifinais passando em quarto lugar em suas respectivas baterias. Vergutz e Edson voltam às disputas nesta quinta, enquanto Valdenice só compete na sexta-feira.