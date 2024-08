Isaquias Queiroz e Jacky Godmann disputam final da C2 500m da canoagem velocidade

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann vão disputar medalha na C2 500 m na canoagem velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A dupla brasileira terminou a primeira semifinal da prova na terceira colocação. A final acontece nesta quinta-feira às 8h20 (de Brasília).

Os brasileiros saíram atrás, mas conseguiram se recuperar e terminaram no terceiro lugar. Os quatro primeiros dos cinco concorrentes avançaram à final. Isaquias Queiroz e Jacky Godmann fecharam a prova com 1min39s95. Zakhar Petrov e Alexey Korovashkov, da delegação dos atletas neutros, venceram a primeira semifinal com 1min39s57.

Isaquias Queiroz busca sua quinta medalha olímpica. Ele foi campeão olímpico no C1 (canoa individual) 1000m nos Jogos de Tóquio, em 2021, e conquistou três medalhas (duas pratas e um bronze) no Rio-2016. O canoísta disputa também a C1 1000m em Paris e está na semifinal que acontece nesta sexta-feira.

A dupla brasileira chega à disputa de medalha depois de um início vacilante na prova. Nas eliminatórias da C2 500m, na terça, eles terminaram a série em terceiro lugar e precisaram disputar as quartas de final no mesmo dia. Os dois primeiros de cada bateria avançaram diretamente à semifinal.

De volta à água, Isaquias e Godmann dominaram a bateria das quartas e chegaram com mais de um segundo de vantagem para a dupla que terminou na segunda colocação.