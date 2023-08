Isaquias Queiroz avança à final no Mundial de Canoagem para tentar confirmar vaga olímpica

Isaquias Queiroz está na final da disputa do C1 1.000m do Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Duisburg, na Alemanha. O campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio disputou a semifinal nesta quinta-feira, completou a prova em 03min37s449 e terminou sua bateria em segundo lugar, atrás apenas do checo Martin Fuska. Entre todos os semifinalistas, teve o quinto melhor tempo. A final está marcada para sábado, às 7 horas (de Brasília).

Antes de garantir vaga na decisão do C1 1.000m, Isaquias foi para água ao lado do Jacky Goldmann para as eliminatórias do C2 500m. A dupla brasileira fez o segundo melhor tempo da bateria, com 01min42s171, e conseguiu avançar de fase com o 12º tempo da classificação geral.

A participação no Mundial está marcando o retorno de Isaquias após quase três meses sem competir. Depois da Copa Brasil de Canoagem Velocidade, disputada em Capitólio, em maio, ele se dedicou a um período de preparação, com treinamentos em Lagoa Santa, Ilhéus e Portugal. No início deste mês, pouco antes do Mundial, acompanhou o nascimento de Luigi, seu segundo filho.

O canoísta baiano tem 14 medalhas em mundiais e espera aumentar a coleção. O principal objetivo, contudo, é assegurar vagas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Para conseguir a classificação no C1, precisa terminar entre os cinco primeiro colados. Já as vagas do C2 estão destinadas aos oito primeiros.

MAIS BRASILEIROS

Também nesta quinta, Edson Silva ficou em sexto na sua bateria das semifinais do K1 200 metros, prova que não integra o programa olímpico. Com a posição, não conseguiu vaga na final principal e vai participar da disputa para definir do 10ª ao 18º lugar. Ele também competiu nas eliminatórias do K2 500 metros, com Vagner Souta como parceiro, e avançou à semifinal, com a terceira posição após completar a prova em 1min32s543.

O Brasil terá representante na final do K1 1000m feminina, com Ana Paula Vergutz, que foi a segunda colocada de sua semifinal, com o tempo de 04min05s986. A prova não está no programa olímpico. Vergutz competiu também o K1 500m, que integra a Olimpíada, e foi apenas à final D, definição do 28º ao 36º lugar.