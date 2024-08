Isaquias minimiza disputa com Rebeca por recordes e brinca: ‘O foco nela tira a pressão de mim’

Concorrente da ginasta Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na busca pelo recorde brasileiro de medalhas, o canoísta Isaquias Queiroz compareceu neste domingo ao estádio Náutico Água Branca, em Vaires-sur-Marne, para testar a raia olímpica.

Rebeca Andrade, que faturou duas pratas e um bronze em Paris, igualou o recorde de cinco pódios dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. Ela ainda disputará duas finais por aparelhos, no solo e na trave, ambos na segunda-feira. E já empatou em outro recorde, este de Isaquias, que era o único brasileiro a conquistar três medalhas numa mesma edição da Olimpíada.

Isaquias Queiroz é um dos principal medalhistas do Brasil em Jogos Olímpicos – Foto: Helena Petry / COB

O canoísta soma um ouro, na categoria C1 1000 metros, conquistado em Tóquio, em 2021, duas pratas, no C1 1000m e C2 1000m, e um bronze, no C1 200m, obtidos no Rio-2016. Na disputa por mais duas medalhas na canoagem velocidade, o atleta brincou com a rivalidade e afirmou que o foco na ginasta alivia a pressão sobre ele.

“Eu sigo em busca das minhas duas medalhas, chegar à sexta medalha olímpica. Meu objetivo continua o mesmo, mas sabia que a Rebeca tinha a chance de buscar muito mais medalhas que eu, só tinha dúvida se sairia na prova por equipe. A Rebeca ganhando medalha desse jeito me deixa até mais tranquilo, porque todo mundo fica de olho nela e eu fico aqui com menos pressão”, afirmou Isaquias, demonstrando bom humor.

“Fico feliz pela trajetória dela, ela teve várias lesões. Chegar aos Jogos Olímpicos e brilhar desse jeito enche o Brasil de orgulho e serve de motivação para todos os atletas. Ganhar mais de uma medalha em Jogos é muito especial”, comentou.

Em Paris, Isaquias Queiroz vai competir na categoria C1 1000m e C2 500m, ao lado de Jacky Godmann. As competições de canoagem velocidade começam nesta terça-feira.

“Brincadeiras à parte, ela e a equipe estão fazendo um grande trabalho. Agora eu e toda a comissão da canoagem velocidade queremos também fazer o nosso e representar bem o Brasil”, disse o canoísta. “Treinamos bastante e vamos buscar o primeiro lugar tanto no C1 como no C2. Espero que eu possa fazer uma boa prova e sair daqui com duas medalhas de ouro.”