Isabela Abreu fica em 16º lugar na semifinal A e é eliminada no pentatlo moderno de Paris-2024

Única representante do Brasil no pentatlo moderno nos Jogos de Paris, Isabela Abreu encerrou sua participação na Olimpíada da França neste sábado ao terminar a semifinal A na 16ª posição, com 1.280 pontos. Somente as nove mais bem colocadas avançaram para final, que acontece neste domingo, às 6h (de Brasília).

A pentatleta brasileira de 29 anos disputou sua primeira Olimpíada e começou mal sua participação, na quinta-feira. Na rodada de classificação da esgrima, Isabela registrou 10 vitórias e 25 derrotas e terminou na 36ª e última posição.

Ela conseguiu se recuperar no concurso de saltos do hipismo, prova que abriu as disputas neste sábado, e terminou na 12ª posição, com Fanfan du Pitray. Na rodada bônus da esgrima, a brasileira não conseguiu pontuar ao ser derrotada pela italiana Alice Sotero.

Isabela Abreu fez 2min22s63 nos 200 metros da natação e ficou no 16º posto. Na laser run, que combina atletismo e tiro, ela completou o percurso de 3.000 metros em 12min22s30. Em quatro das cinco voltas, as competidoras precisam acertar cinco vezes o alvo.

O Brasil tem uma medalha no pentatlo moderno na história olímpica, com o bronze de Yane Marques nos Jogos Olímpicos de Londes-2012.