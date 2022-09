Irmão de Pogba nega tentativa de extorsão e diz que busca “apaziguar a situação’

Mathias Pogba, irmão do meio-campista Paul Pogba, negou nesta sexta-feira as acusações de que teria participado de uma tentativa de extorquir o astro da Juventus. Em comunicado, o advogado de Mathias, Richard Abib, disse ter segurança para “atestar enfaticamente” que seu cliente “está totalmente alheio a qualquer tentativa de extorsão” e tem o desejo de “apaziguar a situação com irmão”

A denúncia, feita às autoridades pelo próprio Pogba em agosto, está sendo investigada por dois juízes designados para o caso na semana passada. Antes, já vinha sendo apurado como “tentativa organizada de extorsão” pela polícia anticorrupção da procuradoria de Paris.

De acordo com o volante campeão do mundo pela França, seu irmão e alguns amigos de infância pediram 13 milhões de euros (cerca de R$ 67,2 milhões) em meio a uma série de chantagens. Recentemente, Matthias divulgou vídeos ameaçando revelar informações comprometedores sobre o irmão, envolvendo até o nome do atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Segundo a imprensa francesa, uma das chantagens consistia na divulgação de provas de que o meia teria contratado um bruxo para fazer feitiçaria contra Mbappé, seu companheiro de seleção. Pogba negou as acusações e conversou com o atacante do PSG, que disse acreditar na versão contada pelo colega.

“Ele me chamou e contou sua versão dos fatos. É a palavra dele contra a palavra do irmão.Ele certamente já tem alguns problemas e acho que não é de acrescentar outros. Vamos ver como as coisas andam, eu estou me mantendo bem distante de tudo isso”, disse Mbappé.

Autoridades francesas informaram que Pogba chegou a pagar 100 mil euros ao grupo que praticou a extorsão, mas a participação de Mathias, ainda não foi comprovada. Ao justificar o pagamento, o atleta da Juventus disse que não pagou por medo de revelações e sim por ter sido ameaçado por homens armados e mascarados em seu apartamento em Paris, em março.