Irã derrota País de Gales com dois gols nos acréscimos

O resultado coloca o Irã com três pontos e deixa Gales com apenas um; Inglaterra (três pontos) e EUA (um) se enfrentam ainda nesta sexta

Dentro de suas limitações, País de Gales e Irã lutaram muito no duelo desta sexta-feira, em Al Rayyan, e a maior vontade e dedicação dos iranianos foram recompensadas nos acréscimos, com 2 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar.

O resultado coloca o Irã com três pontos e deixa Gales com apenas um. Inglaterra (três pontos) e Estados Unidos (um) se enfrentam ainda nesta sexta-feira, ás 16 horas, fechando a segunda rodada da chave.

Com três alterações feitas pelo técnico Carlos Queiroz na escalação, após a goleada por 6 a 2 sofrida diante da Inglaterra, o Irão entrou agressivo e com muita velocidade desde o início da partida.

Rouzbeh Cheshmi, do Irã, comemora com colegas seu gol marcado sobre o País de Gales – Foto: Francisco Seco / AP / EC

País de Gales, vencedor na primeira rodada, tentou ficar mais com a bola na busca por infiltrações na zaga iraniana, desguarnecida pelo fato de o time se jogar ao ataque.

Com os times entusiasmados, apesar dos 31 graus de temperatura, as chances de gol não demoraram a surgir dos dois lados. Aos 11 minutos, Robert cruzou da direita e Moore desviou para bela defesa de Hosseini.

Os iranianos responderam aos 15, com Gholizadeh, que chegou a balançar as redes, mas o VAR flagrou sua posição de impedimento, anulando o lance.

Aos poucos o toque de bola do País de Gales predominou, enquanto os Irã passou a abusar dos lançamentos longos, que, em sua maioria, foram bem bloqueados pela defesa adversária.

A decepção nos primeiros 45 minutos foi o veterano Gareth Bale, sumido em campo. Do lado do Irã, a vontade dos atacantes Azmoun e Taremi foi o destaque, o que levou a equipe a pressionar nos minutos finais. Hajsafi arriscou de longe para defesa de Hennessey.

O segundo tempo começou dando a impressão de que o ritmo seria bem mais lento, mas, aos seis minutos, o Irã somou duas bolas na trave no mesmo ataque, com Azmoun e Gholizadeh.

A partir daí, o Irã passou a ser perigoso nos contra-ataques, mas a obrigatoriedade de uma vitória deixou os jogadores nervosos e cometendo erros de passes. Ezatolahi, aos 27, forçou Hennessey a fazer bela defesa em chute da entrada da área.

O esforço iraniano começou a ser representando em campo pela série de jogadores com cãibras nos minutos finais da partida. Gales se entusiasmou foi à frente e Davies só no abriu o placar porque Hosseini fez grande defesa, aos 37 minutos.

No lance seguinte, Taremi foi lançado e acabou derrubado pelo goleiro Hennessey na intermediária. O árbitro deu cartão amarelo, mas depois o VAR sugeriu o vermelho e o arqueiro foi expulso. Ward entrou na meta e levou um susto em perigoso chute de Torabi, aos 43 minutos.

O esforço absurdo do Irã foi recompensado, aos 52 minutos, com um belo chute de fora da área de Cheshmi, para delírio de jogadores e comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

PAÍS DE GALES 0 X 2 IRÃ

PAÍS DE GALES – Hennessey; Mepham, Rodon e Ben Davies; Connor Roberts (Brennan Johnson), Ampadu (Allen), Ramsey (Ward), Harry Wilson (Daniel James) e Neco Williams; Bale e Moore. Técnico: Robert Page.

IRÃ – Hossein Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, Majid Hosseini e Mohammadi; Hajsafi (Torabi), Ezatolahi (Karimi), Gholizadeh (Jahanbakhsh) e Nourollahi (Cheshmi); Taremi e Azmoun (Ansarifard). Técnico: Carlos Queiroz.

GOL – Cheshmi aos 52 e Rezaeian aos 55 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Mario Escobar (Guatemala).

CARTÕES AMARELOS – Rodon.

CARTÃO VERMELHO – Hennessey.

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 40.875 espectadores.

LOCAL – Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan.