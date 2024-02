Inzaghi não se sente o Simeone da Itália e prevê ‘belo jogo’ da Inter contra Atlético de Madrid

Líder disparada do Campeonato Italiano, com 9 pontos de vantagem sobre a segunda colocada Juventus, a Inter de Milão muda o foco para tentar manter a boa fase na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe recebe o Atlético de Madrid, no Giuseppe Meazza, pela ida das oitavas de final. No comando da equipe desde 2021, Simone Inzaghi evitou o comparativo de que seria o Diego Simeone (técnico dos espanhóis há 12 anos) na Itália, previu um belo jogo, deixou no ar a possibilidade de mexer bastante na escalação e não escondeu o respeito ao time adversário.

Vindo de oito triunfos seguidos – pelo Italiano ou Supercopa Italiana – a Inter sabe que terá de abrir vantagem atuando em seu estádio para jogar mais tranquila na volta, dia 13 de março, no Wanda Metropolitano. Mesmo assim, Inzaghi acena com a possibilidade de poupar alguns titulares.

Questionado se manteria a rotatividade no elenco, o treinador usou os bons resultados recentes para deixar a possibilidade no ar. “No ano passado, durante a fase de grupos, tivemos três meses fantásticos, trocando oito jogadores em cada partida. O time foi muito bem. Agora estamos todos bem recuperados e não temos grandes problemas. Voltamos a jogar a cada três dias e tudo fica mais difícil”, explicou. O ataque poderia ser mexido.

“Arnautovic e Sánchez (reservas de Lautaro Martínez e Thuram) estão nos dando uma grande ajuda. Penso em Arnautovic quando perdemos Lautaro, em Sánchez contra o Salzburgo ou na Roma quando foi titular no gol que encerrou o jogo. Agora, jogando a cada três dias, terão ainda mais espaço”, disse Inzaghi. “Eles serão valiosos (para a séria com o Atlético). Podem não ter se destacado para as pessoas, mas para mim tiveram seis meses excelentes.”

O técnico também falou sobre as comparações com Simeone, por já estar na quarta temporada na direção da Inter. “É difícil isso na Itália. Em 20 dias as opiniões sobre treinadores e jogadores mudam. Tem que trabalhar muito, ter a sorte de ter um grupo como o meu. Esses caras sempre sorriem, fizemos o nosso melhor durante seis meses, mas os próximos três são mais importantes”, avaliou.

E aproveitou para celebrar o clima bom no elenco para a partida desta terça, na qual elogiou bastante os oponentes. “Acima de tudo, estou satisfeito por trazer esse clima bom para a Inter. Essa união entre staff, jogadores, clube e torcedores. A atmosfera que se respira no Giuseppe Meazza é o que mais me agrada”, afirmou.

“No ano passado vivemos noites mágicas com o clube e os nossos fantásticos torcedores. Gostaríamos de fazer isso de novo. Mas a partir de amanhã enfrentaremos uma grande equipe”, frisou. “O Atlético não tem só o Simeone, tem jogadores que estiveram em finais de Copa do Mundo e de Liga dos Campeões. Será um belo jogo.”