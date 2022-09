Esporte Invicto no gol do Palmeiras, Marcelo Lomba substitui Weverton contra Atlético-MG

Em substituição a Weverton, servindo a seleção brasileira, Marcelo Lomba vai estar na meta do Palmeiras, nesta quarta-feira, diante do Atlético-MG, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro vai defender uma invencibilidade de dez jogos – seis vitórias e quatro empates – com a camisa alviverde.

O atleta, de 35 anos, comentou os nove dias de preparação do elenco desde a vitória no clássico diante do Santos. “Está sendo muito bom (preparação), pois a gente pôde treinar todos os aspectos. A gente tem um grupo que se conhece bem e estamos no final da temporada. Foi hora de, quem precisava, se recuperar de alguma coisa, de quem precisava, pegar um pouco mais pesado, e vejo que está todo mundo agora a ponto de bala para poder fazer bem esses últimos jogos.”

Marcelo Lomba advertiu para o fato de que restam poucos jogos para o Palmeiras ratificar a conquista de mais um título. “Faltam dois meses, então é concentração total e os detalhes podem fazer a diferença e, por isso, procuramos muito ajustar os detalhes, mantendo o que fazemos de bom e evoluir para que nos tornemos uma equipe ainda mais dura, sólida e vencedora.”

A 11 rodadas do final do Brasileirão, o Palmeiras soma 57 pontos e está oito à frente do Internacional e nove, do Fluminense. O Flamengo, com 45 pontos, é o quarto, seguido por Corinthians e Athletico-PR, cada um com 44.

O técnico Abel Braga orienta o último treino antes do duelo com o Atlético-MG nesta terça-feira pela manhã, na Academia de Futebol. Sem outra competição por disputar, o treinador vai escalar a equipe com o que tiver de melhor à disposição.