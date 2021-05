Internazionale comemora o título italiano com goleada de 5 a 1 sobre a Sampdoria

A Internazionale entrou em campo, neste sábado, para festejar o 19° título do Campeonato Italiano que conquistou após tropeço da Atalanta no fim de semana passado. Antes de jogar como campeões, os jogadores foram aplaudidos pelos atletas da Sampdoria. A festa foi completa, com goleada por 5 a 1 no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Sem o goleador Lukaku, que ganhou um merecido descanso após bela jornada na temporada, coube ao chileno Alexis Sánchez o papel de artilheiro do dia. O atacante anotou o segundo e terceiro gols da equipe, ainda na primeira etapa. Gagliardini abriu o marcador e Baldé anotou o de honra dos visitantes.

O ímpeto ofensivo dos campeões seguiu na etapa decisiva e a goleada acabou se desenhando com mais dois gols, de Pinamonti e Lautaro Martínez, também decisivo na campanha do título, de pênalti.

Antonio Conte dirigiu a equipe como se ainda não houvesse conquistado o título. Gesticulou, orientou e fez enorme festa a cada gol anotado, ao lado de sua comissão técnica e os jogadores reservas. Ao fim do jogo, a comemoração merecida do treinador pelo 19º título italiano.

Os jogadores posaram para a tradicional foto com todos reunidos no centro do campo e reconheceram o excelente trabalho do treinador. Conte iniciou a hegemonia da Juventus nos últimos anos e agora recolocou a Internazionale ao topo do pódio.

Na outra partida do Campeonato Italiano deste sábado, Udinese e Bologna empataram por 1 a 1, em Údine.