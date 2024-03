Internazionale bate valente Genoa, abre 15 pontos da Juventus e se aproxima do título italiano

Não foi fácil, mas a Internazionale derrotou o Genoa, nesta segunda-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, por 2 a 1, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A 11 jogos do final da competição, a equipe alcança 72 pontos, 15 à frente da Juventus, e se aproxima ainda mais da conquista do título.

A Inter começou o jogo sem a mesma criatividade e inspiração de outros jogos. Com isso, não conseguiu passar pela retranca do Genoa. O time visitante ganhou confiança e até se arriscou no ataque.

Aos 25 minutos, o Genoa só não abriu o placar porque o goleiro Yann Sommer fez uma defesa sensacional em cabeçada de Retegui.

O lance ‘acordou’ a Inter, que só precisou de duas jogadas rápidas de seus talentosos jogadores para abrir vantagem no placar.

Aos 30 minutos, Alexis Sánchez fez linda assistência para Asllani, que emendou forte para fazer 1 a 0. Aos 38, Sánchez fez seu primeiro gol na competição, ao bater firme uma penalidade máxima.

A partir daí, o panorama do jogo ficou como se esperava desde o início, com a Inter no domínio e o Genoa praticamente só se defendendo. Aos 45, Mkhitaryan, por pouco, não fez o terceiro.

No segundo tempo, a impressão era de que a Inter conseguiria aumentar a vantagem facilmente, mas, aos nove minutos, Vasquez acertou um lindo chute sem deixar a bola bater no campo: 2 a 1.

A Inter sentiu o gol e parou de jogar. O Genoa, empurrado por sua barulhenta torcida presente no Giuseppe Meazza, chegou a empatar com Vitinha, aos 20, mas o lance foi anulado por causa de impedimento.

Os minutos finais foram marcados pela desorganização tática da Inter e da valentia do Genoa, que quase empatou com Retegui, de cabeça, aos 28 minutos.

A Inter respondeu após duas belíssimas jogadas de Thuram. Barella e Carlos Augusto quase fizeram o segundo gol do time de Milão. Arnautovic também teve sua oportunidade, mas parou na bela defesa de Josep Martínez.